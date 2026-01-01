اتصال سري لبحث شروط ترامب لوقف الحرب: تواصل غير مباشر بين مخابرات إيران ووكالة CIA

وكالات / سما/

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن مسؤولين في وزارة الاستخبارات الإيرانية تواصلوا بشكل غير مباشر مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بمقترح لمناقشة شروط إنهاء الحرب، وذلك بعد يوم واحد فقط من اندلاعها.

وبحسب التقرير، فإن المسؤولين الأمريكيين يُبدون شكوكًا - على الأقل في المدى القريب - حول إمكانية إنهاء الحرب.

ويُثير هذا المقترح، الذي نُقل عبر وكالة استخبارات دولة أخرى، تساؤلات حول قدرة أي جهة داخل إيران على صياغة اتفاق لوقف إطلاق النار مع النظام في طهران، الذي يعيش حالة من الفوضى، حيث يتعرض كبار قادته لهجمات إسرائيلية.

وذكرت الصحيفة التايمز أن من المتوقع أن تطالب إدارة ترامب بأن يتضمن أي اتفاق لإنهاء القصف التزاماً من إيران بالتخلي عن برامجها الصاروخية الباليستية والنووية أو على الأقل تقليصها بشكل جذري، إلى جانب خفض دعمها لوكلائها مثل حزب الله. وفي المقابل، ألمح ترامب، بحسب التقارير، إلى أنه سيسمح للقيادة الإيرانية المتبقية بالاحتفاظ بالسلطة