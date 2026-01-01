  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اتصال سري لبحث شروط ترامب لوقف الحرب: تواصل غير مباشر بين مخابرات إيران ووكالة CIA

الأربعاء 04 مارس 2026 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتصال سري لبحث شروط ترامب لوقف الحرب: تواصل غير مباشر بين مخابرات إيران ووكالة CIA



وكالات / سما/

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن مسؤولين في وزارة الاستخبارات الإيرانية تواصلوا بشكل غير مباشر مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بمقترح لمناقشة شروط إنهاء الحرب، وذلك بعد يوم واحد فقط من اندلاعها.

وبحسب التقرير، فإن المسؤولين الأمريكيين يُبدون شكوكًا - على الأقل في المدى القريب - حول إمكانية إنهاء الحرب.

ويُثير هذا المقترح، الذي نُقل عبر وكالة استخبارات دولة أخرى، تساؤلات حول قدرة أي جهة داخل إيران على صياغة اتفاق لوقف إطلاق النار مع النظام في طهران، الذي يعيش حالة من الفوضى، حيث يتعرض كبار قادته لهجمات إسرائيلية.

وذكرت الصحيفة التايمز أن من المتوقع أن تطالب إدارة ترامب بأن يتضمن أي اتفاق لإنهاء القصف التزاماً من إيران بالتخلي عن برامجها الصاروخية الباليستية والنووية أو على الأقل تقليصها بشكل جذري، إلى جانب خفض دعمها لوكلائها مثل حزب الله. وفي المقابل، ألمح ترامب، بحسب التقارير، إلى أنه سيسمح للقيادة الإيرانية المتبقية بالاحتفاظ بالسلطة

الأكثر قراءة اليوم

ايران: سنبدأ باستخدم الصواريخ المتطورة مع مرور الوقت ..

ترامب: دمرنا ايران إيران ويمكننا خوض حروب للأبد والعلاقة مع لندن “لم تعد كما كانت”… ويلوّح بوقف التجارة مع إسبانيا

جنرال إيراني يهدد بضرب كل المراكز الاقتصادية بالمنطقة إذا استمر الهجوم الأميركي الإسرائيلي ويحذر من أن سعر النفط سيبلغ قريبا 200 دولار

إسرائيل تستهدف منشأة نووية سرية وتطالب ممثلي ايران بلبنان بالمغادرة

“واشنطن بوست” : تعرض مقر “سي أي أيه” في الرياض لهجوم بطائرة مسيرة يوم الاثنين..

موقع عبري : نتنياهو شارك بنفسه في إطلاق ذخيرة على هدف في إيران

انفجارات في الرياض والدوحة وابو ظبي ..المخزون القطري من “الباتريوت” يكفي 4 أيام فقط

الأخبار الرئيسية

ضربة كبيرة للاقتصاد العالمي .."قطر للطاقة" تعلن "القوة القاهرة" وتعلق إنتاج الغاز والبتروكيماويات إثر هجمات عسكرية

1000246261-1772617694-jpg-1772617694.wm

أول إسقاط في العالم.. الجيش الإسرائيلي: طائرة إف-35 تسقط طائرة مقاتلة إيرانية

ايران

القوات الكردية تخطط لعملية برية في إيران مدعومة من الإستخبارات الأمريكية

حرب

المكالمة السرية بين ترامب ونتنياهو: الشرارة الأولى للحرب على إيران

موقع عبري : نتنياهو شارك بنفسه في إطلاق ذخيرة على هدف في إيران