غزة :أكثر من ٣ آلاف مولودٍ جديد خلال شهر فبراير الماضي

الأربعاء 04 مارس 2026 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة /سما/

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني أن قطاع غزة سجَّل خلال شهر فبراير المنصرم، ٣٠٤٤ مولوداً جديداً بالإضافة إلى ١٨٣ وفاة. 

وبيّنت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بـ ١٥٤٣ مولوداً بنسبة تقدر بـ ٥٠.٦٩%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث ٤٩.٣١% بواقع ١٥٠١ مولودة. 

وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجلت ١٢١٤مولود جديداً؛ فيما سجَّل مكتب داخلية مديرية خانيونس ٤٤٦ مولوداً. 

كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال هذه الفترة ٥٦٤ مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى ٤٣٣ مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح ٣٨٨ مولودا جديداً. 

الوفيات

وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت ١٨٣ حالة وفاة خلال فبراير، حيث قُدرت وفيات الذكور ١٢٩ حالة وفاة مقابل ٥٤ حالة وفاة من الإناث.

