  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إغلاق متواصل للأقصى والإبراهيمي لليوم الخامس في رمضان بذريعة الحرب

الأربعاء 04 مارس 2026 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق متواصل للأقصى والإبراهيمي لليوم الخامس في رمضان بذريعة الحرب



القدس المحتلة / سما /

تواصل السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إغلاق المسجد الأقصى في مدينة القدس، والحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، لليوم الخامس على التوالي، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وذلك بذريعة حالة الطوارئ في ظل الحرب الدائرة مع إيران.

وأفادت محافظة القدس، في بيان، بأن قوات الاحتلال تمنع المصلين من دخول المسجد الأقصى أو التواجد في باحاته، مع انتشار مكثف لعناصرها في محيطه وأبواب البلدة القديمة.

وأوضحت أن الإغلاق بدأ صباح السبت، حيث أُجبر المصلون على مغادرة المسجد، كما مُنع أداء صلاتي العشاء والتراويح بدعوى الأوضاع الأمنية.

وفي مدينة الخليل، أعلنت مديرية الأوقاف أن السلطات الإسرائيلية تواصل إغلاق الحرم الإبراهيمي لليوم الخامس على التوالي، دون توضيح تفاصيل إضافية بشأن مدة الإغلاق أو أسبابه المباشرة.

ويأتي ذلك في سياق تصعيد إقليمي متسارع منذ السبت الماضي، مع اندلاع مواجهة عسكرية بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، أسفرت عن سقوط مئات القتلى، بينهم مسؤولون عسكريون وأمنيون، فيما تتبادل الأطراف الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

ويُذكر أن الحرم الإبراهيمي خضع لتقسيم مكاني منذ عام 1994، عقب مجزرة وقعت داخله، بحيث خُصصت مساحات واسعة منه لليهود، في حين يُفتح كاملاً أمام المسلمين في مناسبات محددة خلال العام، من بينها أيام في شهر رمضان والأعياد الدينية.

وتتزامن هذه الإجراءات مع حالة توتر أمني غير مسبوقة في المنطقة، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من اتساع رقعة المواجهة وانعكاساتها على الأراضي الفلسطينية.

الأكثر قراءة اليوم

ايران: سنبدأ باستخدم الصواريخ المتطورة مع مرور الوقت ..

الحرس الثوري الإيراني: أبواب الجحيم على الولايات المتحدة وإسرائيل ستنفتح أكثر فأكثر وعليهم أن ينتظروا الهجمات العقابية

حرب الاستنزاف الصاروخي “القاسية” التي اشتعلت في منطقة الشرق الأوسط.. من سينفد مخزونه من الذخائر أولا؟

الجيش الإيراني يعلن مهاجمة قاعدة العديد الأمريكية في قطر

جنرال إيراني يهدد بضرب كل المراكز الاقتصادية بالمنطقة إذا استمر الهجوم الأميركي الإسرائيلي ويحذر من أن سعر النفط سيبلغ قريبا 200 دولار

ترامب: دمرنا ايران إيران ويمكننا خوض حروب للأبد والعلاقة مع لندن “لم تعد كما كانت”… ويلوّح بوقف التجارة مع إسبانيا

إسرائيل تستهدف منشأة نووية سرية وتطالب ممثلي ايران بلبنان بالمغادرة

الأخبار الرئيسية

1000246261-1772617694-jpg-1772617694.wm

أول إسقاط في العالم.. الجيش الإسرائيلي: طائرة إف-35 تسقط طائرة مقاتلة إيرانية

ايران

القوات الكردية تخطط لعملية برية في إيران مدعومة من الإستخبارات الأمريكية

حرب

المكالمة السرية بين ترامب ونتنياهو: الشرارة الأولى للحرب على إيران

موقع عبري : نتنياهو شارك بنفسه في إطلاق ذخيرة على هدف في إيران

20260303070051

الحرب على إيران: غارات إسرائيلية أميركية واسعة وطهران تواصل هجماتها ضد إسرائيل وقواعد أميركية