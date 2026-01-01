  1. الرئيسية
مقتل 13 إسرائيليا وإصابة 1274 منذ بدء الحرب على إيران

الأربعاء 04 مارس 2026 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل 13 إسرائيليا وإصابة 1274 منذ بدء الحرب على إيران



القدس المحتلة / سما /

 أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأربعاء، أن 1274 إسرائيليا أصيبوا منذ بدء الحرب على إيران السبت الماضي.

وكان معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب قال في معطياته إن 13 إسرائيليا قتلوا منذ بداية الحرب.

وقالت الصحة في بيان: “منذ بدء عملية زئير الأسد، وحتى الساعة 7:00 صباحًا من الأربعاء 4 مارس/آذار 2026، تم إجلاء 1274 شخصًا إلى المستشفيات، منهم 96 يتلقون العلاج حاليًا”.

وأوضحت أن من بين الجرحى في المستشفيات 4 حالات خطيرة، و23 حالة متوسطة، و65 بحالة طفيفة، و4 يخضعون للتقييم الطبي.

وذكرت الوزارة أنه “خلال الـ 24 ساعة الماضية، من الساعة 7:00 صباح الثلاثاء حتى 7:00 صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي، وصل 219 مصابًا إلى المستشفيات”.

