  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهيدان شقيقان و3 إصابات برصاص المستوطنين في قريوت جنوب نابلس

الإثنين 02 مارس 2026 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان شقيقان و3 إصابات برصاص المستوطنين في قريوت جنوب نابلس



نابلس / سما /

استشهد شقيقان وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الإثنين، برصاص المستعمرين خلال هجومهم على بلدة قريبا جنوب نابلس.

وأعلنت مصادر طبية، استشهاد الشقيقين محمد طه عبد المجيد معمر (52 عاما)، بطلق ناري في الرأس، وشقيقيه فهيم (47 عاما) بطلق ناري في الحوض متأثرين بإصابتهما بالرصاص الحي في الرأس خلال هجوم المستوطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين جنوب قريوت، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه المواطنين ومنازلهم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة مواطن بالرصاص الحي بالرأس (53 عاما)، وآخر (47 عاما) أيضا بالرأس، وشاب (30 عاما) في الكتف، و(32 عاما) في الركبة، إضافة إلى إصابة طفل (15 عاما) بالرصاص الحي بالكتف.

الأكثر قراءة اليوم

ايران : اغتيال محمود أحمدي نجاد مع حراسه الشخصيين

انفجارت ضخمة في تل أبيب والقدس جراء صواريخ إيرانية

"أصدقاؤك يتآمرون عليك".. اتصال فجر العلاقة بين بن زايد وبن سلمان

"معاريف" تتحدث عن تفاصيل اغتيال خامنئي .. "ستُذهل الجميع"

سقوط عدد من المقاتلات الأمريكية في الكويت.. وانفجارات قوية تهز دبي والدوحة والمنامة

"ستجدنا حيثما لا تتوقع".. الاستخبارات الإيرانية تهدد ترامب وعائلته

ترامب: القادة الايرانيين يريدون الحوار وقد وافقتُ على ذلك لذا سأجري محادثات معهم

الأخبار الرئيسية

IMG_3842

اسرائيل: 26 اصابة إحداها متوسطة جراء سقوط الصاروخ في بئر السبع

مخاوف في الإدارة الأمريكية والبنتاغون من اتساع الصراع مع إيران وخروجه عن السيطرة..

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام: مجلس الوزراء قرر حظر أي نشاط عسكري لحزب الله وحصر عمله بالسياسة

20260302113413

الجيش الإسرائيلي : الحرب على إيران ستستمر و بدأنا معركة هجومية ضد حزب الله

donald-trump-family-900x473

"ستجدنا حيثما لا تتوقع".. الاستخبارات الإيرانية تهدد ترامب وعائلته