شهيدان شقيقان و3 إصابات برصاص المستوطنين في قريوت جنوب نابلس

نابلس / سما /

استشهد شقيقان وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الإثنين، برصاص المستعمرين خلال هجومهم على بلدة قريبا جنوب نابلس.

وأعلنت مصادر طبية، استشهاد الشقيقين محمد طه عبد المجيد معمر (52 عاما)، بطلق ناري في الرأس، وشقيقيه فهيم (47 عاما) بطلق ناري في الحوض متأثرين بإصابتهما بالرصاص الحي في الرأس خلال هجوم المستوطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين جنوب قريوت، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه المواطنين ومنازلهم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة مواطن بالرصاص الحي بالرأس (53 عاما)، وآخر (47 عاما) أيضا بالرأس، وشاب (30 عاما) في الكتف، و(32 عاما) في الركبة، إضافة إلى إصابة طفل (15 عاما) بالرصاص الحي بالكتف.