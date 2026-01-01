  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي : الحرب على إيران ستستمر و بدأنا معركة هجومية ضد حزب الله

الإثنين 02 مارس 2026 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي : الحرب على إيران ستستمر و بدأنا معركة هجومية ضد حزب الله



القدس المحتلة / سما /

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إفي ديفرين، اليوم الإثنين، إن الحرب على إيران "ستستمر بقدر ما تستمر"، وزعم أن هدفها "إزالة خطر وجودي" على إسرائيل.

وحسب ديفرين، فإنه "توجد عدة أهداف لهذه الحرب، وسوف نعمّق الاستهداف"، وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "أنهى موجة غارات أخرى في أنحاء طهران"، وأن "عشرات الطائرات هاجمت أكثر من مئة مسلح".

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، إنه "بدأنا معركة هجومية ضد حزب الله، وينبغي الاستعداد لعدة أيام قتالية".

بدوره، اعتبر قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، رافي ميلو، في أعقاب غارات في أنحاء لبنان، أن "حزب الله فضّل النظام الإيراني على دولة لبنان وبدأ هجوما على مواطنينا. وقد استعدينا لذلك، وسيدفع ثمنا باهظا".

وتابع "أننا جاهزون في الدفاع والهجوم. ورسالتي إلى سكان شمال إسرائيل هي أنه سنستمر في الدفاع عنكم، وعززنا بشكل كبير انتشار القوات عند الحدود ونستعد لحشد قوات أخرى. ولن نخليكم" من البلدات الشمالية.

وحسب ميلو، فإنه "بعد وقت قصير من إطلاق حزب الله النار، وبموجب التخطيط نفذنا موجة هجمات أولى واسعة النطاق في بيروت وجنوب لبنان. وهاجمنا قياديين في حزب الله ومقرات قيادية وبنية تحتية إرهابية، ونعمل على إخلاء سكان في جنوب لبنان وتمهيدا لهجمات أخرى. والهجمات ستستمر وقوتها ستتصاعد".

وأعلن حزب الله، بعد منتصف الليلة الماضية، أنه أطلق صواريخ ومسيرات على شمال إسرائيل، وأن ذلك يأتي "ثأرا لاستشهاد الإمام، علي خامنئي" بغارة إسرائيلية على إيران، السبت، وأنه "دفاعًا عن لبنان وشعبه وفي إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، استهدفت المقاومة الإسلامية منتصف ليل الأحد الإثنين الواقع فيه الثاني من آذار 2026 بصلية من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي التابع لجيش العدو الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا المحتلة".

وأضاف أنه "لطالما أكدت قيادة المقاومة أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واغتيال قادتنا وشبابنا وأهلنا يعطينا الحق في الدفاع، والرد في الزمان والمكان المناسبين" في إشارة إلى استمرار القصف الإسرائيلي على لبنان في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار، في تشرين الثاني/نوفمبر العام 2024.

الأكثر قراءة اليوم

عشرة قتلى على الاقل وتدمير منازل اثر سقوط صاروخ في بيت شيمش

طالع .. أفكار ترامب لمرحلة ما بعد اغتيال خامنئي

ايران : اغتيال محمود أحمدي نجاد مع حراسه الشخصيين

انفجارت ضخمة في تل أبيب والقدس جراء صواريخ إيرانية

بوتين يعزي بخامنئي: جريمة نكراء تنتهك الأعراف والقانون الدولي

ترامب: القادة الايرانيين يريدون الحوار وقد وافقتُ على ذلك لذا سأجري محادثات معهم

"معاريف" تتحدث عن تفاصيل اغتيال خامنئي .. "ستُذهل الجميع"

الأخبار الرئيسية

donald-trump-family-900x473

"ستجدنا حيثما لا تتوقع".. الاستخبارات الإيرانية تهدد ترامب وعائلته

IMG_3839

سقوط عدد من المقاتلات الأمريكية في الكويت.. وانفجارات قوية تهز دبي والدوحة والمنامة وحصيلة قتلى الهجمات ترتفع..

لبنان

حزب الله يدخل الحرب ثأرا لخامنئي : 31 شهيدا بالغارات الإسرائيلية على لبنان

الكشف عن خطة إسرائيلية امريكية : تكثيف القصف لدفع الإيرانيين لإسقاط النظام

انفجارت ضخمة في تل أبيب والقدس جراء صواريخ إيرانية