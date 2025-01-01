  1. الرئيسية
سقوط عدد من المقاتلات الأمريكية في الكويت.. وانفجارات قوية تهز دبي والدوحة والمنامة وحصيلة قتلى الهجمات ترتفع..

الإثنين 02 مارس 2026 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سقوط عدد من المقاتلات الأمريكية في الكويت.. وانفجارات قوية تهز دبي والدوحة والمنامة وحصيلة قتلى الهجمات ترتفع..



الكويت/ وكالات/

أظهرت مشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، سقوط ما يتردد أنها طائرة حربية أمريكية في غربي الكويت.

وتظهر المشاهد الطائرة وهي تسقط، فيما نجا طياراها بعد أن قفزا بالمظلة قبل ارتطام الطائرة بالأرض.

وردد ناشطون أنها طائرة حربية من طراز “إف-15″، وأظهر مقطع فيديو أشخاصا وقد عثروا على أحد الطيارين.

وأعلنت الكويت، الاثنين، سقوط طائرات حربية أمريكية في أراضيها ونجاة أطقمها، وذلك بالتزامن مع الغارات الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ فجر السبت.

وقال الجيش الكويتي في بيان: “في صباح الاثنين سقط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية”، مع نجاة أطقمها بالكامل.

 

 

وأضاف أن الجهات المختصة باشرت فورا إجراءات البحث والإنقاذ، وتم إجلاء أطقم الطائرات ونقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

الجيش أفاد بأن “حالتهم مستقرة”، مضيفا أن “الجهات المعنية تتابع التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث”.

وتابع أنه “جرى التنسيق بشكل مباشر مع القوات الأمريكية الصديقة بشأن ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات الفنية المشترك”، دون تفاصيل.

 

 

يأتي هذا في وقت تشن فيه إيران هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، بينها الكويت، وذلك ردا على هجمات إسرائيلية أمريكية.

هذا ودعت السفارة الأميركية في الكويت الاثنين إلى عدم التوجه إلى مبنى السفارة، بعدما رصد مراسل وكالة فرانس برس تصاعد أعمدة الدخان من مقرّها، في اليوم الثالث من الضربات الإيرانية على دول الخليج ردا على الهجوم الأميركي الإسرائيلي.

وأوردت السفارة في تحذير على موقعها “لا يزال هناك تهديد مستمر بشن هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة فوق الكويت. لا تتوجهوا إلى السفارة. احتموا في مساكنكم في الطوابق السفلية المتاحة بعيدًا عن النوافذ. لا تخرجوا”.

وأضاف البيان “يلتزم موظفو السفارة الأميركية بالاحتماء في أماكنهم”.

هذا ودوت انفجارات قوية الاثنين في قطر والبحرين والإمارات والكويت، في وقت تواصل طهران ضرب دول مجاورة في الخليج ردا على الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بسماع انفجارات قوية في كل من الدوحة والمنامة ودبي وأبوظبي ومدينة الكويت.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان إن الضربات الإيرانية أسفرت عن مقتل شخص واحد.

وأضافت الوزارة أن حطام صاروخ اعترضته الدفاعات الجوية أشعل حريقا في سفينة أجنبية في مدينة سلمان، ما أدى إلى مقتل عامل وإصابة اثنين بجروح خطرة.

وبذلك، يرتفع إجمالي عدد القتلى في دول الخليج منذ يوم السبت إلى خمسة، واحد في الكويت حيث أصيب أيضا 34 شخصا بجروح، وثلاثة في الإمارات هم باكستاني ونيبالي وبنغلادشي، حيث أصيب 58 شخصا بجروح، إضافة إلى القتيل في البحرين.

وطالت الضربات الإيرانية في الخليج منذ السبت مطارات ومرافئ وفنادق ومبان سكنية.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة المئات، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات تجاه إسرائيل، كما تشن هجمات على قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، بعضها خلفت قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.

وتتعرض إيران لهذا العدوان رغم إحرازها تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو/ حزيران 2025.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجي نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل، الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تمتلك ترسانة أسلحة نووية، فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة.

