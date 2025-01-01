سقوط عدد من المقاتلات الأمريكية في الكويت.. وانفجارات قوية تهز دبي والدوحة والمنامة وحصيلة قتلى الهجمات ترتفع..

الكويت/ وكالات/
أظهرت مشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، سقوط ما يتردد أنها طائرة حربية أمريكية في غربي الكويت.
وتظهر المشاهد الطائرة وهي تسقط، فيما نجا طياراها بعد أن قفزا بالمظلة قبل ارتطام الطائرة بالأرض.
وردد ناشطون أنها طائرة حربية من طراز “إف-15″، وأظهر مقطع فيديو أشخاصا وقد عثروا على أحد الطيارين.
وأعلنت الكويت، الاثنين، سقوط طائرات حربية أمريكية في أراضيها ونجاة أطقمها، وذلك بالتزامن مع الغارات الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ فجر السبت.
وقال الجيش الكويتي في بيان: “في صباح الاثنين سقط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية”، مع نجاة أطقمها بالكامل.
وأضاف أن الجهات المختصة باشرت فورا إجراءات البحث والإنقاذ، وتم إجلاء أطقم الطائرات ونقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
الجيش أفاد بأن “حالتهم مستقرة”، مضيفا أن “الجهات المعنية تتابع التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث”.
وتابع أنه “جرى التنسيق بشكل مباشر مع القوات الأمريكية الصديقة بشأن ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات الفنية المشترك”، دون تفاصيل.