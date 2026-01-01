  1. الرئيسية
الاحتلال يواصل خروقاته .. قصف مدفعي مكثف وتحليق مستمر لطيران الاستطلاع

الإثنين 02 مارس 2026 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل خروقاته .. قصف مدفعي مكثف وتحليق مستمر لطيران الاستطلاع



غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ144في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد اثنين من المواطنين واصابات في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد المواطنان عمر سفيان منون ومصطفى أحمد زغلول في قصف مدفعي على منطقة الجرن بجباليا البلد شمال قطاع غزة.

وفجر اليوم قصفت مدفعية الاحتلال شمالي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأطلقت الآليات الإسرائيلية النار شرقي حيّ الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وشرقي مخيم البريج.

وأطلقت الدبابات الإسرائيلية النار شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وواصل جيش الاحتلال اغلاق جميع المعابر المؤدية لقطاع غزة بما فيها معبر رفح ضمن تداعيات الحرب مع ايران.

وتوقعت مصادر فلسطينية اعادة فتح المعابر صباح الاربعاء.

