لندن تمنح واشنطن الضوء الأخضر لاستخدام قواعدها العسكرية لضرب منصات الصواريخ الإيرانية

لندن /وكالات/

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن موافقة المملكة المتحدة الرسمية على طلب الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام القواعد العسكرية البريطانية لشن ضربات جوية "دفاعية" تستهدف القدرات الصاروخية الإيرانية.

وأوضح ستارمر أن هذه العمليات تهدف بشكل مباشر إلى تحييد التهديدات قبل انطلاقها، مشيراً إلى أن الضربات ستستهدف مستودعات تخزين الصواريخ ومنصات الإطلاق داخل الأراضي الإيرانية، وذلك في إطار جهود تقويض قدرة طهران على شن هجمات مستقبلية.

ويعكس القرار عمق التحالف العسكري بين لندن وواشنطن في مواجهة التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

والتحول نحو استهداف "المنشآت والمخازن" يشير إلى استراتيجية جديدة تهدف لمنع الهجوم قبل وقوعه.

ووصف الجانب البريطاني هذه التحركات بأنها "ضربات دفاعية" لشرعنة العمليات العسكرية دولياً كإجراء وقائي.

ويأتي هذا الإعلان في ظل حالة من التأهب القصوى في المنطقة، وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة الصراع المباشر.