الإمارات وقطر والبحرين تتصدى لهجمات إيرانية مكثفة من الصواريخ الباليستية والمسيّرات

وكالات - سما-

أعلنت كل من الإمارات وقطر والبحرين، عن تصدي منظومات دفاعها الجوي لموجات هجومية واسعة ومكثفة شُنت من الأراضي الإيرانية، باستخدام مئات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

الإمارات العربية المتحدة:

أعلنت وزارة الدفاع عن كفاءة عالية أبدتها القوات الجوية والدفاع الجوي في التعامل مع التهديدات. وأوضحت الوزارة في بيان تفصيلي أنه في صباح "اليوم الثاني" للهجوم، تمكنت الدفاعات من تدمير 20 صاروخا باليستيا (فيما سقطت 8 صواريخ في البحر)، وتدمير صاروخين جوالين (كروز)، بالإضافة إلى إسقاط 311 طائرة مسيّرة، في حين تمكنت 21 طائرة مسيّرة من إصابة أهداف مدنية.

وكشفت الوزارة عن الحصيلة التراكمية منذ بدء الهجوم الإيراني أمس السبت، والتي جاءت على النحو التالي:

الصواريخ الباليستية: رصد 165 صاروخاً، تم تدمير 152 منها بنجاح، وسقط 13 صاروخاً في مياه البحر.

الصواريخ الجوالة (الكروز): رصد وتدمير صاروخين.

الطائرات المسيّرة: رصد 541 طائرة مسيّرة، تم اعتراض وتدمير 506 منها، بينما سقطت 35 طائرة داخل أراضي الدولة.

**الخسائر البشرية والمادية في الإمارات:

أسفرت الهجمات وسقوط الشظايا الناجمة عن عمليات الاعتراض الجوي عن حدوث أضرار مادية بين بسيطة ومتوسطة في عدد من الأعيان المدنية. وسجلت السلطات وفاة 3 أشخاص من الجنسيات (الباكستانية، النيبالية، والبنغلاديشية)، بالإضافة إلى 58 إصابة وُصفت بـ"البسيطة" طالت أشخاصا من جنسيات متعددة شملت: (الإماراتية، المصرية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلاديشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإريترية، اللبنانية، والأفغانية).

وشددت وزارة الدفاع الإماراتية على أنها تقف على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تهديدات مستقبلية، مؤكدة أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار هي "أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها".

دولة قطر:

أعلنت وزارة الدفاع بدولة قطر تصدي طائراتها المقاتلة ومنظومات دفاعها الجوي لهجمات جوية مماثلة بطائرات مسيّرة وصواريخ أُطلقت من إيران باتجاه المجال الجوي القطري.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن الوزارة تأكيدها أن أنظمة الرصد والإنذار المبكر تمكنت من اكتشاف الأهداف المعادية فور دخولها نطاق المراقبة، حيث تم تتبعها واعتراضها بدقة وفقاً لقواعد الاشتباك المعتمدة، مما ضمن حماية السيادة الوطنية وسلامة الأجواء.

وأكدت الوزارة عدم تسجيل أي خسائر بشرية، مشيرة إلى أن الفرق المختصة باشرت استكمال إجراءات التقييم والرصد الاحترازي، ومشددة على استمرار الدوحة في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية أراضيها.

مملكة البحرين:

أعلنت مملكة البحرين نجاح منظومات دفاعاتها الجوية الصاروخية في التصدي لموجة جديدة من الصواريخ الباليستية والمسيرات الإيرانية التي استهدفت أراضيها، وتمكنت من تدميرها والتعامل معها بفاعلية عالية.

وأفاد مركز الاتصال الوطني البحريني، في بيان نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا)، برصد سقوط شظايا محدودة في مناطق متفرقة نتيجة عمليات التدمير والاعتراض الجوي.

وأكد المركز أن الجهات الأمنية والمختصة باشرت فوراً إجراءاتها الميدانية للتأكد من سلامة المواقع والتعامل مع أي آثار مترتبة على سقوط الشظايا.

واعتبر المركز هذه الهجمات "انتهاكاً صارخاً لسيادة البحرين وأمنها"، مشدداً على أن الجاهزية العسكرية والأمنية مستمرة على مدار الساعة لردع أي تهديدات تمس استقرار الوطن، وأن سلامة المواطنين والمقيمين تظل على رأس الأولويات.

يأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق تشهده المنطقة مع إعلان الولايات المتحدة بدء عملية "الغضب الملحمي" ضد إيران، وشن طهران ضربات انتقامية على قواعد أمريكية وإسرائيلية.