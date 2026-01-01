  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

اسرائيل: استدعاء 100 ألف جندي احتياط

الأحد 01 مارس 2026 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: استدعاء 100 ألف جندي احتياط



القدس المحتلة / سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي استدعاء ما يقارب 100 ألف جندي احتياط لتعزيز الجاهزية في مختلف القطاعات، في إطار الحرب مع إيران.
وأوضح الجيش أنه تم الدفع بقوات في قيادة المنطقة الشمالية على طول الحدود، بما في ذلك جنوب سوريا ولبنان، مع تفعيل غرف عمليات في التجمعات السكانية لضمان سرعة الاستجابة وحماية سكان الجليل والجولان.
وفي المنطقة الوسطى، جرى تعزيز القوات مع تركيز الجهود على العمل الهجومي لمكافحة ما وصفه بـ"الإرهاب"، إلى جانب تقوية وحدات التدخل السريع والحماية في المستوطنات وعلى خط التماس.
أما في المنطقة الجنوبية، فتواصل انتشار الجيش دفاعاً عن محيط غزة، مع تعزيزات إضافية على الحدود الغربية والشرقية.

الأكثر قراءة اليوم

بـ"30 قنبلة على مقره" : هكذا تم اغتيال خامنئي ودور السعودية في العملية

عشرة قتلى على الاقل وتدمير منازل اثر سقوط صاروخ في بيت شيمش

طالع .. أفكار ترامب لمرحلة ما بعد اغتيال خامنئي

علي خامنئي... من حياة الفقر في مشهد إلى زعامة إيران

الرئيس الإيراني ولاريجاني يتوعّدان بالانتقام لاغتيال خامنئي ومئات الالاف يحتشدون للمطالبة بالُثار

أضرار بالغة ومقتل واصابة اسرائيليين..قصف ايراني عنيف بالصواريخ على تل أبيب...

وحيدي قائدا للحرس الثوري الإيراني خلفا لباكبور ..

الأخبار الرئيسية

ترامب: القادة الايرانيين يريدون الحوار وقد وافقتُ على ذلك لذا سأجري محادثات معهم

766666

عشرة قتلى على الاقل وتدمير منازل اثر سقوط صاروخ في بيت شيمش

ايران : اغتيال محمود أحمدي نجاد مع حراسه الشخصيين

ترامب

طالع .. أفكار ترامب لمرحلة ما بعد اغتيال خامنئي

نتنياهو

نتنياهو يخاطب الإيرانيين بالفارسية ويدعوهم إلى "الخروج بالملايين لإسقاط النظام"