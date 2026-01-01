نتانياهو معلقا على الضربات الإيرانية على إسرائيل: “هذه أيام قاسية”

القدس المحتلة / سما/

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد تعازيه إلى عائلات قتلى الضربات الإيرانية، مؤكدا أن بلاده تمر بـ”أيام قاسية”.

وقال نتانياهو في تصريح مصور “هذه أيام قاسية. بالأمس هنا في تل أبيب، والآن في بيت شيمش، فقدنا أشخاصا أعزاء، قلبي مع العائلات، وبالنيابة عن جميع مواطني إسرائيل، أتمنى الشفاء التام للمصابين”.

وتعهد نتانياهو الأحد بتكثيف الضربات الجوية على طهران في الأيام المقبلة مؤكدا حشد “كامل القوات” العسكرية في الحملة ضد إيران.

وقال نتانياهو في تصريح متلفز “أصدرت تعليمات لاستمرار الحملة … قواتنا تضرب الآن قلب طهران بقوة شديدة، وهذا سيتصاعد في الأيام المقبلة”.

وأضاف “نحن منخرطون في حملة يقوم فيها جيش الدفاع الإسرائيلي بحشد قوته الكاملة كما لم يحدث من قبل، لضمان وجودنا ومستقبلنا”.