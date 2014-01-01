قصف إيراني للقدس وتل ابيب : قتلى وجرحى في قصف بيت شيمش

القدس المحتلة/سما/

دوت صفارات الإنذار، الأحد، في تل أبيب ومحيطها ومدينة القدس، بعد رصد صواريخ أُطلقت من إيران، ردا على عدوان إسرائيلي أمريكي متواصل عليها منذ صباح السبت.

وقالت نجمة داوود الحمراء ان اكثر من عشرين مستوطنا أصيبوا بجراح بعضها خطيرة فيما تحدثت منصات المستوطنين عن مقتل اربعة مستوطنين .

وقالت وسائل اعلام عبرية ان ايران استخدمت في قصفها ضواحي القدس صاروخا ايرانيا تجاوز منظومات الصواريخ الاعتراضية الاربعة .

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “تم تفعيل صفارات الإنذارات في مناطق عدة، بعد رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل”.

وأضاف أن منظومة الدفاع الجوي تعمل على “اعتراض (الصواريخ) ومهاجمة أي مكان ضروري للقضاء على التهديد”.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة بينها تل أبيب ومحيطها والقدس.

وتابعت أن الدفاعات الجوية تبحث عن طائرة مسيرة اخترقت الأجواء الإسرائيلية.

وقتل شخصان وأصيب 456 في إسرائيل، منذ أن بدأت إيران السبت الرد على العدوان الإسرائيلي الأمريكي.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة 201 شخص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وتتعرض إيران لهذا العدوان رغم إحرازها تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو/ حزيران 2025.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجي نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل، الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تمتلك ترسانة أسلحة نووية، فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، الأحد، بإطلاق 5 رشقات صاروخية إيرانية باتجاه إسرائيل خلال أقل من ساعة، بينما تم تفعيل صفارات الإنذار في كافة أنحاء البلاد.

وقالت صحيفة “هآرتس” الخاصة: “5 دفعات صاروخية إيرانية خلال أقل من ساعة باتجاه وسط وجنوب إسرائيل”.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان، بتفعيل صفارات الإنذار في كافة مناطق البلاد، بما فيها مدينة تل أبيب ومحيطها (وسط).

بدوره، قال الحرس الثوري الإيراني في بيان: “استهدفنا المجمع الصناعي الدفاعي في تل أبيب، وقاعدة تل نوف الجوية (وسط)”.

وأشار الحرس الثوري إلى استهداف 27 قاعدة أمريكية في المنطقة، دون تحديد أسمائها ومناطقها.

وختم بيانه بالقول: “لن تسمح القوات المسلحة بإسكات أصوات الإنذار في الأراضي المحتلة (إسرائيل) والقواعد الأمريكية، وستتخذ خطوة انتقامية مختلفة وقاسية بضربات متتالية ومؤسفة”.

من جانبها، نقلت وكالة “مهر” للأنباء، عن مصادر في الحرس الثوري الإيراني بأن موجة واسعة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة أطلقت ضد قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة.

ودوّت انفجارات جديدة في دبي والدوحة والمنامة صباح الأحد بعدما توعّدت إيران بضرب قواعد عسكرية أميركية في المنطقة ردا على الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات في دبي والدوحة والمنامة حيث أطلقت صفارات الإنذار. ورصد المراسلون ارتفاع سحب الدخان في جنوب الدوحة. وبعد وقت قصير على ذلك دوت انفجارات جديدة في دبي.

وتأتي هذه الانفجارات الجديدة بعد يوم من الضربات الإيرانية التي استهدفت قواعد عسكرية وبنى تحتية، بما في ذلك مطارات، في كل أنحاء الخليج، باستثناء سلطنة عُمان التي كانت تقوم بدور الوسيط في المحادثات بين طهران وواشنطن.

وأطلقت إيران السبت 137 صاروخا و209 مسيرات على الإمارات، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الإماراتية، فيما تسببت شظايا باندلاع حرائق في معالم بارزة مثل نخلة جميرا وبرج العرب.

وأفادت السلطات بوقوع “حوادث” في مطاري دبي وأبوظبي حيث قُتل شخص واحد، فيما تعرض مطار الكويت أيضا لهجوم.

وفي قطر أفاد مسؤولون بأن إيران أطلقت 65 صاروخا و12 طائرة مسيرة تم اعتراض معظمها، لكن ثمانية أشخاص أصيبوا بجروح، أحدهم في حالة حرجة.

وتم السبت ضرب أهداف في أبوظبي والمنامة حيث يتمركز الأسطول الأميركي الخامس والكويت فيما أعلنت طهران استهداف قواعد أميركية.

وفي المنامة أسفرت الهجمات الإيرانية عن سقوط مسيرات وشظايا على مبان سكنية، وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد الدخان والنيران من أبراج شاهقة.

وطالت الهجمات غير المسبوقة السبت قاعدة العديد في قطر، أكبر قاعدة عسكرية أميركية في المنطقة، بالإضافة إلى الرياض وشرق المملكة العربية السعودية.

هذا ودوت صفارات الإنذار في الأردن، الأحد، بالتزامن مع بدء هجوم صاروخي إيراني تجاه إسرائيل.

وأفاد مراسل الأناضول بانطلاق صفارات الإنذار مرتين متتاليتين، مع ظهور أصوات اعتراضات جوية بين الفينة والأخرى.

وفجر الأحد، أعلنت مديرية الأمن العام بالأردن تلقيها 73 بلاغا عن سقوط أجسام وشظايا في عدد من محافظات المملكة، تزامنا مع تواصل العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، ورد طهران العسكري.

فيما أعلن الجيش الأردني، السبت، عن تصديه لـ49 مسيرة وصاروخا باليستيا استهدفت المملكة.