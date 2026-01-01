الحرب على إيران: هجمات صاروخية على إسرائيل وقواعد أميركية بعد اغتيال خامنئي

القدس المحتلة / سما /

دخلت الحرب على إيران يومها الثاني، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد، بدء هجوم عنيف استهدف إسرائيل وعددا من القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة، وذلك ردا على اغتيال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي.

وشملت الضربات 27 قاعدة عسكرية أميركية في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب وزارة الأمن والمقر العام للجيش الإسرائيلي ومجمع للصناعات الدفاعية في تل أبيب، بحسب التلفزيون الإيراني الرسمي.

وأوضح الحرس الثوري أنه نفّذ الموجة السادسة من عملية "الوعد الصادق 4"، مؤكدا أن العملية تأتي ضمن الرد على الاعتداءات السابقة، وأن القوات الإيرانية جاهزة لمواجهة أي تهديدات ضد مصالح البلاد الإقليمية.

من جانبها، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن خمس دفعات صاروخية إيرانية أُطلقت خلال أقل من ساعة باتجاه وسط وجنوب إسرائيل، ما أدى إلى دوي صافرات الإنذار بشكل متكرر. وأعلنت إسرائيل مقتل امرأة وإصابة 121 شخصا نتيجة القصف الإيراني.

وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ هجوم مشترك على إيران منذ صباح السبت، استهدف نحو 500 هدف بما في ذلك الدفاعات الجوية ومنصات إطلاق صواريخ، فيما أفادت مصادر أميركية بأن نحو 40 مسؤولا إيرانيا قتلوا خلال الغارات.

وأكد قائد في الحرس الثوري لوكالة فارس أن اغتيال القادة لن يعرقل تقدم إيران في المعركة، مشيراً إلى قدرة النظام على تعيين قيادات بديلة بسرعة، في ظل استمرار المواجهات العسكرية وتصاعد التوترات الإقليمية.