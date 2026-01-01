ترامب يعلن رسميًا مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي

سما / وكالات /

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت إن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قُتل في الضربات على الجمهورية الإسلامية، فيما لم يصدر تأكيد من طهران.

وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية تروث سوشال “خامنئي، أحد أكثر الأشخاص شرا في التاريخ، قُتل”.

وأشار ترامب إلى أن ما جرى يمثل “أعظم فرصة للشعب الإيراني لاستعادة بلاده”، لافتا إلى أن معلومات تشير إلى أن العديد من عناصر الحرس الثوري الإيراني والقوات العسكرية والأمنية لم يعودوا راغبين في القتال ويسعون للحصول على حصانة.

وأكد ترامب أن الضربات الجوية المكثفة والدقيقة ستتواصل طوال الأسبوع أو طالما كان ذلك ضروريا لتحقيق ما وصفه بـ”السلام في الشرق الأوسط والعالم”، داعيا قوات الحرس الثوري والشرطة إلى الاندماج سلميا مع من سماهم “الوطنيين الإيرانيين” والعمل معا لإعادة البلاد إلى ما تستحقه من “عظمة”.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات وساعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، حيث وجه الرئيس الأمريكي تهديدا ضد الحرس الثوري الإيراني مطالبا اياه بإلقاء السلاح أو الموت، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تمت بمشاركة أمريكية – إسرائيلية بعد تنسيق دام لعدة أشهر.

وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا أكدت فيه أن أمريكا وإسرائيل شنتا، هجمات على مواقع عسكرية ومدنية وبنية تحتية دفاعية في عدة مدن إيرانية، معتبرة ذلك “انتهاكا صارخا لسيادة أراضيها ووحدة أراضيها”.

وذكرت أن “الهجمات جاءت رغم استمرار العملية الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة”، مؤكدة “سعي طهران لعرض موقفها أمام المجتمع الدولي لإثبات عدالة الشعب الإيراني ورفض أي مبرر للعدوان”.

ودعت طهران الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الإدانة الشديدة للضربات التي شنتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، بـ”الخطوة المتهورة”، داعية إلى العودة الفورية إلى الحل الدبلوماسي فيما يتعلق بهذا الملف.

وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مؤكدا أن روسيا مستعدة للمساهمة في تسوية الوضع حول إيران بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي.