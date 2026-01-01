  1. الرئيسية
الهلال الأحمر الإيراني: استشهاد أكثر من 200 وإصابة 700 في هجمات إسرائيل على ايران

السبت 28 فبراير 2026 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات /

أعلن الهلال الأحمر الإيراني سقوط أكثر من 201 قتيل و747 جريحاً في 24 محافظة جراء العدوان الأميركي الإسرائيلي على البلاد.

يأتي ذلك فيما أعلنت وكالة “تسنيم” إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية نحو إسرائيل.

من جانبه، قال مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني إبراهيم جباري، إن طهران ستكشف عن قدرات جديدة لم تكشف عنها من قبل خلال الأيام المقبلة.

بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي أن 200 طائرة شاركت في غارات على أنظمة الدفاع الصاروخي والجوي الإيرانية وصفها بأكبر غارة جوية في تاريخ سلاح الجو الإسرائيلي.

وفي السياق، نقلت فوكس نيوز عن مصدر قوله إن “الجيش الأمريكي استخدم بعض القدرات الجديدة في الضربات على إيران”، مبينا أن الجيش استخدم “مسيرات ملغومة لأول مرة في تاريخ عملياته القتالية”.

هذا ونقل موقع "واللا" العبري عن مصادر إسرائيلية قولها إن “العملية في إيران ستستمر لمدة أسبوع على الأقل”، فيما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أن “العمليات ضد إيران مستمرة والتهديد ما يزال قائما”.

