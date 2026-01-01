  1. الرئيسية
هبوط اضطراري لطائرة تقل إسرائيليين في السعودية

السبت 28 فبراير 2026 07:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
هبوط اضطراري لطائرة تقل إسرائيليين في السعودية



القدس المحتلة / سما/

اضطرت طائرة تابعة لشركة فلاي دبي كانت متجهة من إسرائيل إلى دبي إلى الهبوط اضطراريًا في السعودية، بعد انحرافها عن مسارها بسبب الحرب مع إيران وإغلاق المجال الجوي.

وهبطت الطائرة في الرياض، وعلى متنها عشرات الإسرائيليين الذين بقوا لساعات داخل الطائرة قبل إنزالهم إلى قاعة في المطار.

وقال أحد الركاب، لموقع "يديعوت أحرونوت" إنهم عاشوا حالة "خوف شديد"، موضحًا أن الطائرة أقلعت بعد وقت قصير من إعلان إغلاق المجال الجوي، وبقي الركاب داخلها من دون نقلهم إلى مكان محمي.

وأضاف أن الطائرة لم تتمكن من الهبوط في دبي بسبب إطلاق صواريخ باتجاهها، ما أدى إلى تحويل مسارها إلى السعودية.

وأوضح الراكب أن المسافرين، وبينهم أطفال صغار، احتُجزوا داخل الطائرة لأكثر من أربع ساعات من دون طعام أو معلومات، قبل السماح لهم بالنزول. وأعرب عن استيائه من غياب أي تواصل رسمي لطمأنتهم.

ورغم ذلك، أكد الركاب أنهم يتلقون معاملة جيدة من الجهات المحلية في الرياض، مشيرين إلى أن السعوديين "يعاملونهم باحترام"، وأن من المهم بالنسبة للمضيفين أن يُنقل هذا الأمر إلى العالم.

