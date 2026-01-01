سقوط شظايا قذائف صاروخية في أربع مناطق بالضفة

رام الله / سما/

أعلن المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات، اليوم السبت، أن الشرطة تلقت بلاغات تفيد بسقوط شظايا قذائف صاروخية في أربع مناطق متفرقة، مؤكدا أنه لم تُسجل حتى اللحظة أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأوضح ارزيقات في بيان أنه، وبناءً على التوجيهات التي أصدرها مدير عام الشرطة اللواء علام السقا، برفع درجة الجهوزية التامة في جميع إدارات الشرطة لتقديم المساعدة الفورية للمواطنين وتعزيز المتابعة الميدانية الحثيثة، فقد سجلت إدارة العمليات المركزية وقوع عدد من الشظايا في عدة مناطق، حيث تم الإبلاغ عن سقوط جسم مشبوه في بلدة بيتا جنوب نابلس، وتبين لاحقا أنه مجسم صاروخي. كما سقطت شظايا صاروخية في منطقة السموع جنوب الخليل، وأخرى في بلدة العبيدية شرق بيت لحم، إضافة إلى سقوط شظايا في منطقة بيتونيا غرب رام الله، دون تسجيل أي أضرار أو إصابات حتى ساعة إعداد هذا البيان.

وأكدت الشرطة أنها تتابع التطورات أولاً بأول من خلال طواقمها المنتشرة ميدانياً، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الأمن العام.

وأهابت الشرطة بكافة المواطنين ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم اعتلاء أسطح المنازل بهدف التصوير أو متابعة ما يجري في السماء، وضرورة البقاء في أماكن آمنة وتجنب التجمعات، لما قد يشكله ذلك من خطر مباشر على حياتهم.

كما شددت على أهمية عدم الاقتراب من الأجسام المشبوهة أو لمسها أو العبث بها نظراً لما تمثله من خطر حقيقي، وضرورة إبلاغ الشرطة فوراً عبر الرقم المجاني (100) عن أي سقوط لصواريخ أو شظايا أو مجسمات صاروخية في أي منطقة.

ودعت الشرطة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو تداول الأخبار غير الموثوقة، والاعتماد حصراً على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة ووسائل الإعلام المعتمدة، حفاظاً على الوعي المجتمعي وتعزيزاً للأمن والاستقرار.