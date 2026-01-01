عراقجي: الحرب تستهدف جميع دول المنطقة وكلّ مصدر عدوان هدف مشروع لنا

طهران / وكالات /

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، إن “الحرب المفروضة من قبل أمريكا والكيان الصهيوني ليست موجهة ضد الشعب الإيراني فحسب، بل ضد جميع دول المنطقة”، وإن “طهران تعتبر منشأ ومصدر أي عمليات عدوانية أمريكية أو صهيونية، وكذلك أي تحرك لمواجهة العمليات الدفاعية الإيرانية، أهدافا مشروعة لها”.

وبلّغ عراقجي هذه الرسالة إلى نظرائه في السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والعراق. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إن عراقجي أجرى اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية عدد من دول الجوار، حيث أطلعهم على آخر التطورات، واعتبر هذا العدوان انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة وجريمة واضحة ضد السلم والأمن الدوليين.

وشدّد وزير الخارجية الإيراني، خلال هذه الاتصالات، على أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستخدم، استنادا إلى حقها الأصيل في الدفاع المشروع، جميع قدراتها الدفاعية والعسكرية للدفاع عن سيادة إيران ووحدة أراضيها”، وأشار إلى عزم إيران على مواصلة سياسة حسن الجوار والصداقة مع جميع دول المنطقة، مذّكرا بالمبدأ الأساسي في القانون الدولي القاضي بحظر أي مشاركة في عمل عدواني ضد دولة أخرى، وأكد مسؤولية جميع دول المنطقة في منع أمريكا و"الكيان الصهيوني" من استغلال أراضيها أو إمكاناتها لتنفيذ عمليات عدوانية ضد إيران.

وأكد عراقجي أن القوات المسلحة الإيرانية، وفي إطار ممارستها لحق الدفاع المشروع وفقا للقانون الدولي، ستعتبر منشأ ومصدر أي عمليات عدوانية أمريكية أو صهيونية، وكذلك أي تحرك لمواجهة العمليات الدفاعية الإيرانية، أهدافا مشروعة لها.

وأدان عراقجي بشدة العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، وأكد أنه شكّل انتهاكا سافرا للثوابت الرئيسية لميثاق الأمم المتحدة وجريمة واضحة ضد السلام والأمن الدوليين.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن “جميع الشعوب والدول الإسلامية والإقليمية مطالبة بأن تكون على قدر واجبها التاريخي لإحباط المخطط البغيض للكيان الصهيوني الذي يرمي إلى زعزعة الأمن الإقليمي برمّته”.

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن “جميع دول المنطقة أصدقاؤنا، ولكن في إطار الدفاع عن النفس نضطر إلى استهداف مصدر العدوان، وستكون أي نقطة في المنطقة تستخدمها أمريكا ضد إيران هدفا مشروعا لإيران”.

وأكد في مداخلة تلفزيونية اليوم السبت، أنه “يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يعقد اجتماعا عاجلا لإدانة الهجمات الصهيو-أمريكية على إيران”.

ووجّه مجلس الأمن القومي الإيراني السكان بمغادرة العاصمة طهران عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية، وأضاف في بيان أنه بسبب الوضع “يجب عليكم، قدر المستطاع، الحفاظ على الهدوء والتوجه إلى أماكن ومدن أخرى إذا كنتم قادرين على ذلك”.