  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

السعودية: التصدي لهجوم صاروخي إيراني استهدف الرياض والمنطقة الشرقية

السبت 28 فبراير 2026 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية: التصدي لهجوم صاروخي إيراني استهدف الرياض والمنطقة الشرقية



الرياض / وكالات/

أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها وإدانتها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية، التي استهدفت منطقة الرياض والمنطقة الشرقية وتم التصدي لها.

وأوضحت الخارجية السعودية في بيان، أن الهجمات الإيرانية لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة وبأي شكل من الأشكال، وقد جاءت على الرغم من علم السلطات الإيرانية أن المملكة أكدت أنها لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها لاستهداف إيران.

وأكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، بما في ذلك خيار الرد على العدوان.

وأدانت الاعتداء الإيراني، والانتهاك السافر لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأكدت تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة، ووضع كافة إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات، ومحذرة من العواقب الوخيمة من استمرار انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي.

وطالبت المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الغاشمة، واتخاذ كافة الإجراءات الحازمة لمواجهة الانتهاكات الإيرانية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة.

الأكثر قراءة اليوم

تاكر كارلسون الأكثر قُربًا وتأثيرًا على ترامب: “نتنياهو شرير ومُدمِّر وسيحرق المسجد الأقصى لإشعال حربٍ عالميّةٍ ثالثةٍ

إيران تعلن استهداف القواعد الأمريكية في كافة دول الخليج

الداخلية المصرية تكشف تفاصيل حادث سيارة تحمل علم إسرائيل في كرداسة

تقديرات في إسرائيل بأن ترامب يقترب من اتخاذ قرار شن الهجوم على إيران والأحد هو الموعد ..

غالانت: الأسابيع المقبلة ستحدد شكل الشرق الأوسط للعقود المقبلة

الكشف عن اتخاذ قرار الهجوم وتقاسم الأدوار بين واشنطن وتل أبيب خلال زيارة نتنياهو الأخيرة

فتح الملاجئ في عدد من المدن الإسرائيلية..

الأخبار الرئيسية

IMG_3825

طائرة مسيّرة إيرانية تستهدف مطار الكويت الدولي وإصابات طفيفة بين العاملين

76544

خامنئي وبزشكيان في “مكان آمن”.. وتقارير إسرائيلية عن فشل اغتيالهما في الهجوم الاسرائيلي الامريكي

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف اجتماعات لكبار المسؤولين الإيرانيين “في السلك السياسي والأمني الإيراني”

الكشف عن اتخاذ قرار الهجوم وتقاسم الأدوار بين واشنطن وتل أبيب خلال زيارة نتنياهو الأخيرة

الشرق الاوسط يشتعل.. الإمارات والكويت تتصديان لصواريخ والجيش الأردني يسقط صاروخين والإمارات تقرر إغلاق أجوائها..