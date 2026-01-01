  1. الرئيسية
رويترز: بعض شركات النفط والتجارة الكبرى علّقت شحنات النفط الخام والوقود عبر مضيق هرمز

السبت 28 فبراير 2026 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
رويترز: بعض شركات النفط والتجارة الكبرى علّقت شحنات النفط الخام والوقود عبر مضيق هرمز



سما / وكالات /

 قالت أربعة مصادر تجارية لـ “رويترز”، اليوم السبت، إن بعض شركات النفط والتجارة الكبرى علّقت شحنات النفط الخام والوقود عبر مضيق هرمز في ظل استمرار الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران ورد طهران عليها.

وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة تجارة: “ستبقى سفننا في أماكنها لعدة أيام”.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما عسكريا على إيران اليوم، في تطور قد يؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لتصدير النفط، لعدة أيام.

ويقع المضيق بين عُمان وإيران ويربط بين الخليج شمالا وخليج عُمان وبحر العرب جنوبا. ويمر عبر المضيق نحو خُمس إجمالي استهلاك العالم من النفط.

وأظهرت بيانات من شركة “فورتيكسا” أن أكثر من 20 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات والوقود كانت تمر يوميا عبر المضيق في المتوسط العام الماضي. وتصدّر السعودية وإيران والإمارات والكويت والعراق، الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، معظم نفطها الخام عبر المضيق، لا سيما إلى آسيا.

وتنقل قطر، وهي من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، كل إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال تقريبا عبر المضيق، حيث يتولى الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين مهمة حماية الملاحة التجارية في المنطقة. وزادت السعودية والإمارات، وهما من كبار منتجي النفط في تحالف “أوبك+”، صادرات النفط في الأيام القليلة الماضية كجزء من خطط للطوارئ.

وفي العام الماضي، نظرت إيران في إمكانية إغلاق المضيق بعد هجمات أمريكية على منشآتها النووية شهر يونيو.

