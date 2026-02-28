“أنصار الله”: الساعات القادمة ستحمل مفاجآت وجاهزية إيران عالية جدا وفوق التوقعات

سما / وكالات /

أعلنت جماعة “أنصار الله” في اليمن، السبت، أن الساعات القادمة ستحمل “مفاجآت”، تزامنا مع استمرار العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران.

وقال نائب رئيس الهيئة الإعلامية للجماعة نصر الدين عامر في بيان، إن “الجاهزية الإيرانية كانت عالية جدا وفوق توقعات الأعداء الصهاينة (إسرائيل) والأمريكان”.

وأضاف عامر أن “إيران نفذت تهديداتها بالكامل، والمعركة هذه المرة مختلفة تماما”.

وشدد على أن “الساعات القادمة تحمل المزيد من المفاجآت”.

المسؤول الحوثي قال إن “القواعد الأمريكية في المنطقة تتعرض لضربات مدمرة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلافا للتوقعات الأمريكية والصهيونية”، وفق وصفه.

ولفت إلى أن “الرد الإيراني طبيعي للدفاع عن النفس وعن الأمة بكلها أمام ما يسمى بمشروع إسرائيل الكبرى”.

وفي وقت سابق السبت، قال المجلس السياسي الأعلى للجماعة، إن العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران “سافر وجريمة كبيرة مكتملة الأركان، وانتهاك صارخ لسيادة دولة مستقلة، وخروج فاضح عن القوانين والمواثيق الدولية”، لافتا إلى أنه يهدف إلى “كسر معادلة الردع تمهيدا لاستهداف الجميع”.

كما دعا منظمة التعاون الإسلامي للانعقاد من أجل مناقشة هذا “العدوان الخطير على المنطقة”.

وصباح السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أطلقت “عمليات قتالية واسعة النطاق” في إيران.

وقال ترامب في إعلانه للهجوم، إن بلاده ستقوم بـ”تدمير البرنامج الصاروخي الإيراني وتسوية صناعتهم الصاروخية بالأرض وإبادة أسطولهم البحري”.

فيما أعلنت إسرائيل حالة “طوارئ خاصة وفورية في جميع أنحاء البلاد”.

وفي أول تعليق رسمي من طهران، قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان إبراهيم عزيزي إن إيران سترد على الهجوم الإسرائيلي.

العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران يأتي رغم انعقاد ثلاث جولات تفاوض غير مباشرة بين طهران وواشنطن في العاصمة العمانية مسقط ومدينة جنيف السويسرية.

ومنذ أسابيع، تقوم الولايات المتحدة بتحريض من إسرائيل، بتعزيز قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، وتلوح بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي وعن “وكلائها بالمنطقة”.