إسرائيل تجند 70 ألف احتياط: هدفنا اسقاط النظام الايراني وأيام صعبة قادمة

السبت 28 فبراير 2026 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تجند 70 ألف احتياط: هدفنا اسقاط النظام الايراني وأيام صعبة قادمة



سما / وكالات /

شن الجيش الأمريكي والجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق ضد ايران خلال الساعات الماضية.

وأعلن جيش الاحتلال "انه تم حشد 70 الف جندي لتعزيز جميع الحدود".

واضاف "من أصل 70 ألف جندي مستهدف، التحق نحو 50 ألفًا منهم بقواعدهم. وينضم إليهم 40 ألف جندي كانوا في الخدمة الاحتياطية الفعلية منذ أمس".

ويشمل الحشد عشرات الكتائب و"ألوية" المناورة، إلى جانب تعزيزات ضخمة من القوات البحرية والجوية والاستخبارات العسكرية وقسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقيادة الجبهة الداخلية الاسرائيلية.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الهدف المعلن حاليا ليس الإطاحة بالنظام بشكل مباشر، بل إلحاق أضرار جسيمة ببنيته التحتية وإزالة التهديدات.

مع ذلك، تشير مصادر عسكرية إلى أن الضربات الجارية حاليًا "ستُهيئ الظروف العسكرية اللازمة للإطاحة بالنظام"

وقال الجيش الإسرائيلي أنه يستعد لمواصلة الهجمات من الجو والبحر والبر إذا لزم الأمر. "أيام عصيبة تنتظرنا".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الهدف النهائي هو إلحاق ضرر جسيم وعميق بقدرات النظام، والقضاء على ما أسماه التهديدات الوجودية لدولة إسرائيل على المدى البعيد، مع تقليل الأضرار التي قد تلحق بالجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وكشف أنه خلال الأسبوع الماضي، ولا سيما خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، نُفذت عملية خداع متطورة تهدف إلى تقويض أنظمة الدفاع والاستخبارات الإيرانية.

622

