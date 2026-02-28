قوات الاحتلال تُغلق المسجد الأقصى وتُخرج المصلين من باحاته

القدس المحتلة / سما/

أقدمت سلطات الاحتلال، على إخراج المصلين من باحات المسجد الأقصى، وذلك بموجب تعليمات صادرة عن الجبهة الداخلية الاسرائيلية، تقضي بمنع التجمعات في ظل اندلاع الحرب على إيران.

وأفادت محافظة القدس أن قوات الاحتلال أجبرت المصلين على مغادرة المكان، تمهيدًا لإغلاقه بشكل كامل أمام أداء الصلوات.

كما فرضت سلطات الاحتلال قيودًا مشددة على الدخول إلى البلدة القديمة في القدس، حيث سمحت بالدخول فقط لسكانها.

ويأتي هذا القرار تزامنًا مع الهجوم على إيران، حيث أعلنت الجهات الإسرائيلية المختصة فرض قيود مشددة على التجمعات في عدة مناطق، بما يشمل البلدة القديمة في القدس.