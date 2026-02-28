إيران تعلن استهداف القواعد الأمريكية بالشرق الأوسط ..

سما / وكالات /

أفادت وسائل إعلام عربية، بوقوع انفجارات في الكويت، كما وقعت انفجارات في العاصمة الإماراتية أبو ظبي والكويت والبحرين، وقال التليفزيون الإيراني: القوات المسلحة الإيرانية تستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة.

ومنذ قليل، أعلن مركز الاتصال الوطني في مملكة البحرين، تعرض مركز الخدمات التابع للأسطول الخامس لهجوم صاروخي، داعيا الجهمور الالتزام بالتعلميات الصادرة من الجهات الرسمية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

من ناحية أخرى، قالت وسائل إعلام أردنية، إن صافرات الإنذارت دوت في المملكة، فيما أغلقت السلطات الإماراتية مجالها الجوي، ومنذ قليل سمع دوى انفجارات في البحرين وقطر.

وقال الحرس الثوري الإيراني، إنه «رداً على عدوان العدو المعادي والمجرم ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بدأت الموجة الأولى من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار واسعة النطاق التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد الأراضي المحتلة».