نتنياهو: الهجوم على طهران هدفه “إزالة التهديد الوجودي للنظام” وعلى الإيرانيين التحرك لإزاحة الطغيان

السبت 28 فبراير 2026 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: الهجوم على طهران هدفه “إزالة التهديد الوجودي للنظام” وعلى الإيرانيين التحرك لإزاحة الطغيان



القدس المحتلة / سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تل أبيب وواشنطن شنتا عملية لإزالة ما سماه “الخطر الوجودي” الذي يمثله النظام في إيران، مطالبا الإسرائيليين بالتحلي بالصبر خلال الأيام القادمة.
جاء ذلك في كلمة مصورة لنتنياهو، تزامنا مع بدء إسرائيل عدوانا مشتركا مع الولايات المتحدة ضد أهداف في إيران.
وقال نتنياهو: “قبل قليل شرعت إسرائيل والولايات المتحدة في عملية لإزالة الخطر الوجودي الذي يمثله النظام الإرهابي في إيران”، على حد وصفه.
وأضاف: “أشكر صديقنا الكبير الرئيس دونالد ترامب على قيادته التاريخية”.
ومضى نتنياهو في ادعاءاته محاولا تبرير العدوان على إيران: “على مدى 47 عاما، ظل نظام آية الله يهتف الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا.. لقد سفك دماءنا، وقتل العديد من الأمريكيين، وارتكب مجازر بحق شعبه”.

وتابع: “يجب ألا يُسلَّح هذا النظام الإرهابي القاتل بأسلحة نووية تُمكنه من تهديد البشرية جمعاء”، وفق زعمه.
وزاد نتنياهو مدعيا: “ستخلق عمليتنا المشتركة الظروف اللازمة للشعب الإيراني الشجاع ليحدد مصيره بنفسه”.
وأضاف محرضا: “لقد حان الوقت لجميع مكونات الشعب في إيران – الفرس، الأكراد، الأذريون، البلوش، والأحوازيون – لإزاحة وطأة الطغيان عنهم وجلب إيران حرة ومحبة للسلام”.
وتوجه نتنياهو في كلمته للإسرائيليين مطالبا إياهم بضرورة الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية.
وتابع: “في الأيام القادمة، في عملية (زئير الأسد)، سنحتاج جميعا إلى الصبر والثبات”.
وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أفادت أن نتنياهو وكبار مسؤولي المؤسسة الأمنية يعقدون اجتماعا في موقع تحت الأرض.

