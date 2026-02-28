  1. الرئيسية
سلام لـ”حزب الله”: لن نقبل إدخال لبنان في مغامرات تهدد أمنه ووحدته

السبت 28 فبراير 2026 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات /

شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، السبت، على أن حكومته لن تقبل “أن يُدخل أحد البلاد في مغامرات تهدد أمنها ووحدتها”، وذلك على خلفية بدء العدوان الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران.
وقال سلام، في منشور عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية: “أمام ما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، أعود وأناشد جميع اللبنانيين أن يتحلوا بالحكمة والوطنية واضعين مصلحة لبنان واللبنانيين فوق أي حساب”.
وأضاف: “إننا لن نقبل أن يُدخل أحد البلاد في مغامرات تهدد أمنها ووحدتها” في إشارة إلى احتمالية تدخل حزب الله لمساندة ايران.
وأواخر يناير / كانون الثاني الماضي، علق الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم على التهديدات باغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، بالقول إن “أي تهديد من هذا النوع (..) لا يمكن السكوت عنه، وبالتالي فإن الحزب معنيّ باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي تهديد باغتيال خامنئي”.
لكن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، قال الثلاثاء، على حسابه بمنصة “إكس”، إن بلاده تلقت تحذيرات بأنه في حال مشاركة حزب الله في الحرب الأمريكية الإيرانية، فإن ذلك “قد يدفع إسرائيل لضرب البنية التحتية” للبنان.

وصباح السبت، بدأت إسرائيل عدوانا ضد إيران، تحت اسم “درع يهود” معلنة حالة “طوارئ خاصة وفورية في جميع أنحاء البلاد”.
كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أطلقت “عمليات قتالية واسعة النطاق” في إيران.
وفي أول تعليق رسمي، قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن بلاده سترد على الهجوم الإسرائيلي.

