  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ايران تبدأ هجمات صاروخية على اسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في كل انحاء الدولة العبرية

السبت 28 فبراير 2026 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ايران تبدأ هجمات صاروخية على اسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في كل انحاء الدولة العبرية



القدس المحتلة / سما/

أطلقت إيران، اليوم، رشقة من الصواريخ موجهة نحو عدة أهداف في إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مناطق متفرقة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش رصد إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل، مؤكداً أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديدات.

وفي السياق ذاته، أصدرت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية توجيهاً تمهيدياً عاجلاً تم إرساله مباشرة إلى الهواتف المحمولة في المناطق المعنية، يتضمن تعليمات للسكان بشأن إجراءات السلامة الواجب اتباعها.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد تشهده المنطقة، وسط حالة من التأهب والاستنفار.

وشنت إسرائيل ضربة استباقية ضد إيران صباح اليوم، وأعلن وزير الحرب يسرائيل كاتس حالة طوارئ خاصة وفورية في جميع أنحاء اسرائيل.

الأكثر قراءة اليوم

انقلاب الاستطلاع السنوي الامريكي: الغالبية مع فلسطين ويؤيدون قيام دولة فلسطينية

تاكر كارلسون الأكثر قُربًا وتأثيرًا على ترامب: “نتنياهو شرير ومُدمِّر وسيحرق المسجد الأقصى لإشعال حربٍ عالميّةٍ ثالثةٍ

انتشار عسكري أمريكي غير مسبوق داخل إسرائيل ومحيطها استعدادًا للحرب.. وواشنطن تسمح لموظفيها بمغادرة “تل أبيب”

صحيفة لبنانية : اسرائيل تطلب ضم ميليشيات غزة التابعة لها لشرطة غزة

أمريكا تفتتح تمثيل قنصلي في مستوطنات بيت لحم وسط رفض فلسطيني

تقارير استخبارية أمريكية تنفي مزاعم ترامب بشأن قدرات إيران الصاروخية الخارقة..

إيران تحذر الإدارة الأمريكية من “سوء التقدير” وتتوعد برد حاسم على أي استفزاز: تصريحات ترامب واهية وتفاخر فارغ

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: الهجوم على طهران هدفه “إزالة التهديد الوجودي للنظام” وعلى الإيرانيين التحرك لإزاحة الطغيان

ترامب يعلن عملية عسكرية واسعة: "استسلام أو الموت للحرس الثوري" وسيتم اسقاط النظام

2026-02-28_06-58-30_935303

إسرائيل وامريكا تشنان هجوما واسعا ضد إيران

مسؤول إيراني : خامنئي ليس في طهران وتم نقله إلى مكان آمن

ايران: سيكون الرد ساحقاً على العدوان الاميركي الاسرائيلي