ايران تبدأ هجمات صاروخية على اسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في كل انحاء الدولة العبرية

القدس المحتلة / سما/

أطلقت إيران، اليوم، رشقة من الصواريخ موجهة نحو عدة أهداف في إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مناطق متفرقة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش رصد إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل، مؤكداً أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديدات.

وفي السياق ذاته، أصدرت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية توجيهاً تمهيدياً عاجلاً تم إرساله مباشرة إلى الهواتف المحمولة في المناطق المعنية، يتضمن تعليمات للسكان بشأن إجراءات السلامة الواجب اتباعها.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد تشهده المنطقة، وسط حالة من التأهب والاستنفار.

وشنت إسرائيل ضربة استباقية ضد إيران صباح اليوم، وأعلن وزير الحرب يسرائيل كاتس حالة طوارئ خاصة وفورية في جميع أنحاء اسرائيل.