الجيش الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على عدة مواقع تابعة لـ”حزب الله” في جنوبي لبنان

السبت 28 فبراير 2026 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على عدة مواقع تابعة لـ”حزب الله” في جنوبي لبنان



القدس المحتلة / سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت شن ضربات على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي عبر تلغرام “ردا على انتهاكات حزب الله المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار ، يقوم الجيش الإسرائيلي بضرب منشآت إرهابية لحزب الله في جنوب لبنان”.
وتأتي الضربات الإسرائيلية على وقع التوتر بين إيران، حليفة حزب الله وداعمته، والولايات المتحدة، وتهديد الأخيرة طهران بضربة عسكرية.
ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024 أنهى حربا استمرت لأكثر من عام بين حزب الله واسرائيل، تواصل الأخيرة شن ضربات خصوصا على جنوب لبنان، تقول إن هدفها منع الحزب من إعادة ترميم قدراته العسكرية.

