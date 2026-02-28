إسرائيل وضعت لائحة اغتيالات طويلة لقادة ومسؤولين كبار في إيران.. أين اختفى خامنئي؟

القدس المحتلة / سما/

شنت أميركا وإسرائيل غارات مشتركة ضد إيران بشكل مباغت اليوم السبت، حيث دوت انفجارات متتالية في العاصمة طهران. فيما شملت الأهداف الإسرائيلية في العاصمة الإيرانية، مراكز سيادية بينها وزارة الاستخبارات، فضلاً عن مكتب المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية. كما طالت الضربات مقرات حكومية، وجرت محاولة اغتيال قيادات إيرانية رفيعة. وشملت الاستهدافات أيضا شارع باستور، حيث المكتب الرئاسي ومجلس الأمن القومي الإيراني، ومحيط بيت المرشد ومجلس الخبراء. هذا ولم تستبعد مصادر إسرائيلية استهداف خامنئي، مؤكدة أن كل قادة النظام الإيراني هدف للهجمات بمن فيهم خامنئي، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

إلا أن مسؤولاً إيرانياً أكد لرويترز أن “خامنئي ليس في طهران وتم نقله إلى مكان آمن” فيما كشف مسؤول دفاعي إسرائيلي أنه تم التخطيط للعملية منذ أشهر وتم تحديد موعدها قبل أسابيع. كما أوضح أن العملية الإسرائيلية منسقة مع أميركا، وفق ما نقلت وكالة رويترز. إلى ذلك، أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن المرحلة الأولى من الهجمات ستستمر لمدة 4 أيام، معتبرة أنها استكمال لحرب الـ 12 يوماً التي شنت الصيف الماضي (يوليو 2025). في المقابل، أكد مسؤول إيراني أن بلاده تستعد للرد، مشدداً على أنه سيكون “قوياً وساحقاً”. أتت تلك التطورات بعدما أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس الجمعة عن عدم رضاه عن المواقف الإيرانية في المفاوضات النووية، مشددا على أنه لن يقبل بأي نوع من أنواع التخصيب في الداخل الإيراني. كما جاءت بعدما وصلت أمس حاملة الطائرات الأميركية الأضخم في العالم جيرالد فورد إلى إسرائيل، بينما تتواجد أبراهم لنكولن في بحر العرب.