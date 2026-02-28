  1. الرئيسية
غزة : استمرار القصف الجوي بقطاع غزة ونسف منازل بخان يونس

السبت 28 فبراير 2026 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : استمرار القصف الجوي بقطاع غزة ونسف منازل بخان يونس



القدس المحتلة / سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ 142 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد سبعة من المواطنين واصابات في مختلف مناطق القطاع.

وارتقى شهيد وثلاث اصابات جراء استهداف خيمة تؤوي نازحين بمدرسة إيواء مصطفى حافظ بجوار مشفى ناصر غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

ووصل شهيد لمستشفى الشفاء بنيران جيش الاحتلال الاسرائيلي في منطقة أصلان بمدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وكان المواطن حسام حسن أبو خوصة (43 عامًا) استشهد برصاص الاحتلال في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف ضخمة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار على مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمالي قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، اضافة الى قصف علي شرقي البريج ودير البلح وسط القطاع.

الاحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 618 اضافة إلى 1663 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 732 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغ72082 شهيدا و 171761 مصابا.

