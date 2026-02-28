الصحة الإسرائيلية: رفع التأهب لأعلى مستوى والانتقال لمجمعات تحت الأرض

القدس المحتلة / سما/

أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية تعليمات لجميع المستشفيات برفع مستوى التأهب إلى أعلى مستوى، والانتقال إلى المناطق المحمية، والنزول إلى المجمعات المحمية تحت الأرض، وفقًا للتعليمات الأولية المُقدمة مسبقًا.

ولن تُجري المستشفيات أي أنشطة للمرضى الخارجيين أو غير العاجلة (الاختيارية). كما لن تُجرى أي أنشطة في عيادات صناديق التأمين الصحي أو نقاط توزيع الحليب، باستثناء الأنشطة الضرورية، مثل غسيل الكلى.

وقد وجّهت وزارة الصحة المستشفيات بإخراج المرضى الذين لا يحتاجون إلى دخول المستشفى، إما إلى منازلهم أو إلى مؤسسات رعاية صحية لاستكمال علاجهم.