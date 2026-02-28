  1. الرئيسية
ايران: سيكون الرد ساحقاً على العدوان الاميركي الاسرائيلي

السبت 28 فبراير 2026 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ايران: سيكون الرد ساحقاً على العدوان الاميركي الاسرائيلي



وكالات / سما/

اعلن مسؤول إيراني اليوم السبت، إن طهران تستعد للرد على الهجوم الإسرائيلي، وإن الرد "سيكون ساحقاً".

بدوره، وجه رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، تحذيرا لإسرائيل قائلا: بدأتم الآن مساراً لم تعد نهايته بأيديكم".

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزارة الاستخبارات ووزارة الدفاع ومقر المرشد الأعلى علي خامنئي، بالإضافة إلى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في طهران، كانت من بين الأهداف المستهدفة في الهجمات.

وتشير التقارير الواردة من إيران إلى أن الهجمات مستمرة على شكل موجات.

