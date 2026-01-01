إسرائيل وامريكا تشنان هجوما واسعا ضد إيران

سما / وكالات /

شنت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات واسعة ضد إيران، وأعلن وزير الحرب يسرائيل كاتس حالة طوارئ خاصة وفورية في جميع أنحاء اسرائيل.

وأفادت صحيفة "يديعوت احرنوت" بأن الغارات على طهران نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه جرى إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي بالكامل.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن طائرات مدنية أجنبية كانت في طريقها لإسرائيل وبدأت في عودة أدراجها بسبب القصف.

وخلال الدقائق الأخيرة، فعلت الانذارات في مختلف أنحاء اسرائيل، كما تم توجيه إشعار مسبق من قيادة الجبهة الداخلية ارسل مباشرة إلى الهواتف المحمولة، يدعو إلى التواجد بالقرب من مكان محمي.

يأتي ذلك في إطار إنذار مبادر يهدف إلى رفع جاهزية الجمهور لاحتمال إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل من قبل ايران .

وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه حتى هذه اللحظة لا توجد حاجة للبقاء داخل الأماكن المحمية.

وتقرير اعتبارًا من اليوم (السبت) الساعة 08:00 سيطرأ تغيير على سياسة التعليمات الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية.وفي إطار هذه التغييرات، تقرر الانتقال في جميع أنحاء اسرائيل من مستوى نشاط كامل إلى مستوى نشاط ضروري فقط.

تشمل التعليمات: وقف التعليم، ومنع التجمّعات، ومنع الوصول إلى أماكن العمل، باستثناء المرافق الحيوية.