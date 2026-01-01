صحاب الأرض.. غزة ياسر عرفات والسر المصري ..عامر أبو شباب

نقل مسلسل صحاب الأرض الرواية الفلسطينية العربية عن حرب الإبادة إلى مستوى جديد عبر لغة الفن العالمية، في قرار جريء للمؤسسة الفنية المصرية بما تملك مهارات وقدرات كبيرة.

بصفتي فلسطيني من غزة أقف باحترام شديد أمام العمل الفني الكبير ، وأتمنى أن تتم ترجمته للغات العالمية الكبرى وأن نسعى فلسطينيا بدعم عربي إعلامي للعمل على بث المسلسل على أوسع نطاق عالمي حتى يصل لكل الشعوب في المعمورة.

الحديث عن جوانب المسلسل من النص إلى الإخراج يحتاج الكثير من المقالات والتعليقات الإعلامية لإعطاء العمل حقه في التعقيب والنقد ودعم الفريق الفني الكبير الذي أخرج العمل في صورته الراقية التي لقيت استحسان أهل غزة وهي أكبر شهادة تؤكد جدارة المسلسل.

من جهتي سأتناول زاوية صغيرة لفتت انتباهي عبر أداء الفنان الفلسطيني المشارك في العمل كمال أبو ناصر ، الذي عبر عن معاناة الأطباء الفلسطينيين في مشاهد موفقة ومعبرة ولغة تحمل أنفاس القهر والعجز أمام جيش تحلل من كل قيم الإنسانية والشرف.

الأهم الذي ظهر مع كمال أبو ناصر ولم يظهر مع الفنان الكبير إياد نصار، هو اللهجة الفلسطينية الغزاوية، والتي تتقاطع مع اللهجة المصرية بشكل جميل ونكهة مميزة، بسبب القرب الجغرافي والترابط الاجتماعي عبر عشرات آلاف حالات النسب والزواج فضلا عن التعليم في الجامعات المصرية الذي أنتج لهجة فلسطينية غزواية مختلطة باللهجة المصرية، تختلف عن لجهة باقي المدن الفلسطينية خاصة في الضفة الغربية والداخل المحتل والتي كان الفنان القدير إياد نصار أقرب لها.

قمة التقارب بين اللهجتين المصرية والفلسطينية أكبر من عبر عنهاالزعيم الشهيد ياسر عرفات "أبو عمار" الذي تلونت لهجته الفلسطينيةبطيف واسع من اللهجة المصرية في مزيج جذاب عبر عن علاقةراسخة بين البلدين والشعبين، فيما هو أعمق من السياسة والجغرافية.

الفلسطيني من غزة لا يجد نفسه غريبا في مصر على المستوى النفسي، فاللغة مفهومة وقريبة تمنح العلاقة الأخوية دفئ كبير، وتعاطف خاص، كذلك الكثير من الصحفيين المصريين لم يجدوا يوما أنفسهم بحاجة إلى مترجم عند زيارة غزة، ولا ننسى ان عشرات الاف حالات المصاهرة بين الشعبين نتج عنها جيل ممتد يزيد اللحمة الكبيرة بين البلدين، وهو بعد يجعل موقف مصر تجاه غزة الفلسطينية مختلف وصلب وأبعد من موقف قومي بل تحدي وطني لأم الدنيا التي تعرف حجم المؤامرة التي تقع هي في صلبها، كما تعبر السياسات العدوانية الإسرائيلية بصمت لأنها لا تجرؤ وتخشى الجيش المصري سليل جيش أكتوبر المجيد، ليكون السكوت خوف وحال كل إسرائيلي معتدي يقول "العين بصيرة وحمراء على مصر ولكن اليد الاستعمارية العدوانية قصيرة تلجمها القوة".

اختلاط حروف اللكنة للفلسطينيين في غزة مع اللهجة المصرية كما جاء بعفوية في مشاهد الفنان كمال أبو ناصر يعبر عن علاقة خاصة بين جيران الأرض وأشقاء المصاهرة وشركاء المستقبل لا يمكن شطبها أو حتى المس بها، شكرا للفنانين المشاركين وفي مقدمتهم إياد نصار ومنة شلبي والشكر الكبير للمخرج العملاق بيتر ميمي وشكر وعرفانللشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي حملت بإنتاجها للعمل بصمة الدولة المصرية ورسالتها.