أمريكا تفتتح تمثيل قنصلي في مستوطنات بيت لحم وسط رفض فلسطيني

القدس المحتلة/سما/

في تصعيد أثار غضب الفلسطينيين رسميا وشعبيا، افتتحت السفارة الأمريكية تمثيلا قنصليا داخل تجمع مستوطنات غوش عتصيون جنوب بيت لحم، لأول مرة تقدم فيه الولايات المتحدة خدمات رسمية مباشرة في قلب الضفة الغربية المحتلة

تشمل الخدمات المقدمة للمستوطنين حملة الجنسية المزدوجة: إصدار جوازات سفر جديدة، وتجديد جوازات السفر، وتسجيل مواليد الأطفال المولودين في الخارج، والتحقق من صحة التوقيعات على الوثائق، وغيرها. ويتلقى حاليًا نحو 400 مقيم من حاملي الجنسية الأمريكية خدمات من القنصلية.

تحدث دوبي شيفلر، رئيس مجلس مستوطنة إفرات، إلى القناة السابعة خلال الفعالية، قائلاً: "هذا يومٌ مميزٌ للغاية لسكان إفرات على وجه الخصوص، وللمواطنين الأمريكيين في إسرائيل عموماً. لقد تشرفنا بافتتاح مكتب خدمات السفارة الأمريكية، الذي كان يقدم خدماته حتى الآن في القدس وتل أبيب فقط. لدينا 4000 مواطن أمريكي، أي ما يقارب 30% من السكان. وهناك طلبٌ كبيرٌ على هذه الخدمة."

بحسب قوله، يتعلق الأمر بتطبيق السيادة عملياً. "تُدرك الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس ترامب، أن الضفة الغربية جزء من دولة إسرائيل - كأمر واقع. حتى وإن لم تُطبّق الحكومة الإسرائيلية السيادة بعد، فإننا نُطبّقها على أرض الواقع."

زار السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، مستوطنة إفرات عدة مرات مؤخراً، بل وأبدى رغبته في شراء منزل والانتقال إليها.

وفي اجتماعها الأخير تطرقت تنفيذية منظمة التحرير إلى ما صدر عن السفارة الأميركية في إسرائيل، حول تقديم خدمات قنصلية في المستوطنات في الضفة الغربية، مؤكدة أن هذا الإعلان بمثابة محاولة مرفوضة لتشريع الاستيطان، الأمر الذي يعتبر غير قانوني وغير شرعي حسب القرار رقم 2334، والذي صدر عن مجلس الأمن الدولي وبموافقة الإدارة الأميركية السابقة، كما يعتبر خرقًا متعمدًا للتفاهمات القائمة بين الإدارات الأميركية المتعاقبة والسلطة الوطنية الفلسطينية منذ عشرات السنين، مطالبة الإدارة الأميركية بإلزام سفارتها بقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية.