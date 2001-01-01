انقلاب الاستطلاع السنوي الامريكي: الغالبية مع فلسطين ويؤيدون قيام دولة فلسطينية

واشنطن / وكالات /

كشف استطلاع غالوب الجديد، الذي يجري سنويا مسحا لمواقف الجمهور الأمريكي تجاه مختلف دول العالم ، إلى أنه ولأول مرة منذ عام 2001، يشعر معظم الأمريكيين بتعاطف أكبر مع الفلسطينيين مقارنة بالإسرائيليين.

أكد معدو الاستطلاع أنه على الرغم من أن الفجوة - 41% من الأمريكيين مقارنة بـ 36% - ليست ذات دلالة إحصائية، إلا أنها مع ذلك تعكس انخفاضًا كبيرًا عن الميزة التي تمتعت بها إسرائيل قبل عام واحد فقط - عندما شعر 46% بمزيد من التعاطف مع الإسرائيليين، مقارنة بـ 33% مع الفلسطينيين.

بالإضافة إلى ذلك، أكدوا أن إسرائيل حافظت باستمرار، بين عامي 2001 و2025، على تفوقٍ بفارق كبير، وهو فارقٌ انعكس الآن.

وقال المعهد: "لقد انقلب الرأي العام الأمريكي بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، بحيث لم يعد الأمريكيون - ولأول مرة منذ عام 2001 - يُفضلون الإسرائيليين على الفلسطينيين.

وينعكس هذا التحول في جميع الفئات العمرية. إضافةً إلى ذلك، أفادت التقارير أن 57% من الأمريكيين يؤيدون الآن قيام دولة فلسطينية.

بحسب المعهد، يعود هذا التحول في معظمه إلى موقف "المستقلين"، الذين يصرحون بعدم انتمائهم لأي حزب - جمهوري أو ديمقراطي -

تعكس نتائج الاستطلاع الحالي كيف أصبح دعم إسرائيل قضية خلافية عميقة في الولايات المتحدة، مما له تداعيات خطيرة على السياسة الخارجية الأمريكية. وقد كان لمؤيدي الحزب الديمقراطي دور كبير في هذا التحول في الرأي العام، إذ يميلون أكثر إلى التعاطف مع الفلسطينيين.

تشير بيانات مؤسسة غالوب إلى أن هذا التغيير حدث حتى قبل مجزرة 7 أكتوبر، وازداد بعدها خلال القتال الإسرائيلي مع حماس في قطاع غزة. ونظرًا لاحتمالية وجود خطأ في عينة الاستطلاع، صرّح مسؤول في غالوب قائلاً: "هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها الرأي العام إلى التكافؤ. ففي غضون سنوات قليلة، تقلصت هذه الفجوة الكبيرة في الرأي العام بشكل كامل".

قال نحو ثلثي الديمقراطيين إنهم يهتمون الآن أكثر بالفلسطينيين، بينما لم يُبدِ سوى اثنان من كل عشرة تعاطفاً أكبر مع الإسرائيليين. وبحلول عام 2016، اختلف الوضع تماماً: إذ أصبح نحو نصف الديمقراطيين أكثر تعاطفاً مع الإسرائيليين، بينما لم يُبدِ سوى ربعهم تقريباً تعاطفاً أكبر مع الفلسطينيين.

من المرجح أن يكون جزء من تراجع الدعم لإسرائيل مرتبطًا بالاستياء تجاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي انخفضت شعبيته في الولايات المتحدة بنسبة 15% تقريبًا بين عامي 2017 و2024. وقد أدت المواجهات البارزة بين نتنياهو والرئيسين السابقين باراك أوباما وجو بايدن، من بين أمور أخرى، إلى تراجع مكانة نتنياهو، وبالتالي إلى انخفاض التعاطف مع إسرائيل.