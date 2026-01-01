استطلاع القناة 12 العبرية : نتنياهو يتصدر بـ26 مقعدا ولا حكومة دون الأحزاب العربية

القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع رأي أجرته قناة 12 الإسرائيلية ونُشر مساء (الخميس) أنه إذا أُجريت الانتخابات اليوم، فسيحصل حزب الليكود على 26 مقعدًا - مقارنة بـ 27 مقعدًا.

يُظهر الاستطلاع مرة أخرى أنه لن يتمكن أي من الكتل من تشكيل حكومة دون دعم الأحزاب العربية: يتوقع الاستطلاع 58 مقعداً لمعارضي نتنياهو، بينما يتوقع أنصاره 52 مقعداً.

وبحسب استطلاع القناة 12، فإنه لو أُجريت الانتخابات اليوم، لكان حزب الليكود بقيادة نتنياهو أكبر حزب في الكنيست، بـ26 مقعدًا، يليه رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بينيت بـ21 مقعدًا، فيما يتحصّل ثالث أكبر حزب، وهو "الديمقراطيون" بقيادة يائير غولان على 11 مقعدا.

وفي ما يتعلّق بـ"الأنسب" لتولّي منصب رئيس الحكومة، أظهر الاستطلاع أن نتنياهو لا يزال متقدمًا على منافسيه المحتملين، فبالمقارنة بينه وبين بينيت، يرى 40% من المستطلعة آراؤهم أن نتنياهو أكثر ملاءمة، بينما قال 36% إن بينيت هو الأنسب لتولّي المنصب.