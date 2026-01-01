فانس : واشنطن لن ننجر إلى حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط

واشنطن / وكالات /

صرح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بأنه لا توجد أي فرصة لانجرار الولايات المتحدة إلى حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط.

وفي مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، قال فانس إنه لا يعلم حتى الآن كيف سيقرر الرئيس ترامب التصرف، لكنه أشار إلى أنه إذا قرر مهاجمة إيران، فلن يكون هناك خوف من التورط في حرب طويلة الأمد كما حدث في العراق.

وأضاف فانس: "فكرة خوض حرب في الشرق الأوسط لسنوات عديدة أمر مستبعد تمامًا".

كما أشار نائب الرئيس إلى أنه لا يزال متشككًا بشأن التدخل العسكري في الدول الأجنبية، وأنه يعتقد أن الرئيس ترامب يشعر بنفس الشيء.

وقال: "أعتقد أننا جميعًا نفضل الخيار الدبلوماسي، لكن الأمر يعتمد على ما سيفعله الإيرانيون وما سيقولونه".

وانتهت جولة المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في جنيف، ووردت أنباء عن استئنافها الأسبوع المقبل في فيينا، النمسا.

وفي الوقت نفسه، أفادت قناة "إم إس ناو" أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيد، الذي يتوسط في المحادثات، سيلتقي اليوم (الجمعة) بنائب الرئيس الأمريكي فانس ومسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى.

في غضون ذلك، أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى للقناة 13 الإسرائيلية أن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، أطلع الرئيس ترامب الليلة على الخيارات العسكرية المتاحة في إيران.

ووفقًا لمصادر تحدثت إلى شبكة ABC، لا يزال العمل المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل خيارًا مطروحًا.

ومن بين خيارات ترامب لـ"الضربة التحذيرية": هجوم محدود على المواقع النووية ومستودعات الصواريخ الباليستية.

وأوضحت المصادر أن الهجوم الإسرائيلي المحدود لن يقتصر دوره على كونه عامل ضغط في المفاوضات، بل سيعمل أيضًا على تحييد الدفاعات الجوية الإيرانية تمهيدًا لعملية أوسع نطاقًا.