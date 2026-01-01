مصادر غربية : لا اتفاق في جنيف ووزير خارجية عمان يتوجه إلى واشنطن ..

رام الله/سما/

انتهت جولة المحادثات التي عُقدت في جنيف بين الولايات المتحدة وإيران ليلة أمس (الخميس) دون التوصل إلى اتفاقات، مع بقاء الخلافات بين الطرفين كبيرة بشأن القضايا الجوهرية للبرنامج النووي.

ومع ذلك، يُشير كلا الجانبين إلى نيتهما مواصلة الحوار، ومن المتوقع عقد اجتماع آخر في المستقبل القريب.

في وقت مبكر من صباح الجمعة، أفادت قناة MS NOW أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ، الذي لعب دور الوسيط في المحادثات غير المباشرة الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، في طريقه إلى واشنطن.

ومن المتوقع أن يلتقي هناك بنائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس. وهذا يعني أنه على الرغم من الخلافات العميقة، فقد امتنع الطرفان في هذه المرحلة عن إعلان انهيار المحادثات، بحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية.

ركزت المحادثات على المطلب الأمريكي بتفكيك المنشآت النووية الرئيسية الثلاث - فوردو، وناتانز، وأصفهان - ونقل جميع مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد. إضافةً إلى ذلك، طالب الجانب الأمريكي باتفاق غير محدود يفرض قيودًا دائمة على البرنامج النووي الإيراني.

رفضت طهران هذه المطالب. ووفقًا لمصادر مطلعة، رفضت إيران نقل اليورانيوم المخصب خارج أراضيها، وعارضت الوقف التام للتخصيب وتفكيك المنشآت، وأوضحت أنها لن توافق على قيود دائمة وغير محددة المدة.

وتشترط إيران أن يتضمن أي اتفاق مستقبلي الاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم للأغراض المدنية ورفعًا كبيرًا للعقوبات المفروضة عليها.

تُشير إسرائيل إلى أنه بالتوازي مع المواقف العدائية، كان الهدف من الإحاطات الإعلامية التي صدرت من طهران في ختام الجولة هو تهيئة مناخ إيجابي للعملية والتأكيد على الالتزام بالمسار الدبلوماسي.

مع ذلك، وخلف هذا الخطاب التصالحي، رُسمت حدود واضحة في إيران: رفض تام لنموذج "التخصيب الصفري"، ورفض إدراج برنامج الصواريخ في المفاوضات، ومعارضة تفكيك المنشآت النووية، وتحفظ شديد بشأن إخراج مخزونات اليورانيوم من البلاد. هذا يعني أن هامش المرونة الإيرانية أضيق بكثير مما يوحي به الخطاب المُخفف.

على الرغم من اختلاف وجهات النظر، أشار الوسيط العماني والمسؤولون الأمريكيون إلى أن الأطراف ستجتمع مجدداً على ما يبدو. ويُنظر إلى قرار استئناف المحادثات كدليل على أن كلا الطرفين لا يرغب في انهيارها علناً في هذه المرحلة.

تشير مصادر سياسية إلى أن احتمالات موافقة إيران على خطة التفكيك الكامل ونقل المواد المخصبة بالكامل ضئيلة للغاية. ويُنظر إلى المطالبة باتفاق غير محدود على أنها خطوة تُجبر القيادة الإيرانية على تقديم تنازل استراتيجي يصعب تقبله على الصعيد الداخلي.

تُطرح في اسرائيل ثلاثة مسارات محتملة: أولها، استمرار المفاوضات المرحلية خارج نطاق المحادثات الرسمية، في محاولة لصياغة صيغ مؤقتة تُضيّق الفجوة. ثانيها، تفاهمات جزئية، وترتيب مؤقت يتضمن تجميد أو خفض مستويات التخصيب العالية مقابل تخفيف بعض العقوبات، دون تفكيك المنشآت.

أما ثالثها، فهو الانهيار والتصعيد. وإذا لم يطرأ أي تغيير على المواقف الأساسية، سيزداد خطر العودة إلى ضغوط سياسية وعسكرية أشد.

تؤكد إسرائيل على أن أي اتفاق مستقبلي سيخضع للدراسة أولاً وقبل كل شيء بناءً على مدى عمق القيود وصرامة آليات الرقابة. وسيُنظر إلى أي اتفاق يترك لإيران بنية تحتية واسعة وقدرة على استئناف أنشطتها المتقدمة بسرعة على أنه اتفاق إشكالي.

انتهت محادثات جنيف دون تحقيق اختراق، ولكن دون انهيار أيضاً. وتستمر الجهود الدبلوماسية، إلا أن الفجوات الجوهرية لا تزال قائمة.

والسؤال الأهم الآن هو ما إذا كانت الأطراف ستختار التحلي بالمرونة واستكشاف إطار عمل مؤقت، أم أنها ستستمر في التمسك بمواقف متشددة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة وتصعيدها إلى مرحلة أكثر خطورة في وقت قصير.