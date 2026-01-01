إسرائيل تستعد لانهيار مفاوضات إيران وأمريكا وتخشى تدخل حزب الله والحوثيين

القدس المحتلة/سما/

يسود الاعتقاد في تل ابيب بأنه على الرغم من تفاؤل الجانبين، فإن المفاوضات ستنهار وستشن الولايات المتحدة هجومًا على إيران.

وتُجرى مشاورات في إسرائيل داخل المؤسسة العسكرية وعلى المستوى السياسي. ويعتقد مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى أنه لا سبيل لردم الهوة، وأن الإيرانيين أنفسهم هم من سيُفشلون هذه المفاوضات، ويدفعون ترامب نحو القرار الذي استعصى عليهم حتى الآن.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية فإن تل أبيب اراضية حالياً عن الموقف الأمريكي، لا سيما مع تحديد الولايات المتحدة شروطاً معينة تُعدّ من أعلى المطالب المفروضة على الإيرانيين.

وقال مسؤول إسرائيلي: "إذا استمر الوضع على هذا النحو، فلا أمل في التوصل إلى اتفاق. هذا ليس من شيم الإيرانيين".

ثمة نقطة أخرى تتعلق بمشاركة حزب الله في الحملة. بعد نقاشات مطولة، خلص التقييم في اسرائيل إلى أن احتمال انضمام حزب الله، والحوثيين أيضاً، إلى الحملة في حال شنت إيران هجوماً على إسرائيل، واردٌ جداً.

ووفقاً لتقييمات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حتى وإن كان حزب الله منقسماً وغير كما كان عليه سابقاً، يجب أن نكون مستعدين لحقيقة أنه في مثل هذا الصراع، الذي يكاد يكون محورياً، لن يكون بمقدوره الوقوف مكتوف الأيدي.

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في ختام جولة المحادثات مع إيران إنها "من بين أكثر المحادثات جدية التي أجريناها مع الولايات المتحدة". وأضاف: "لقد أوضحنا مطالبنا بوضوح تام بشأن رفع العقوبات، وما نتوقعه وما يجب تحقيقه. وتحدثنا عن العقوبات الأمريكية الأحادية، وجوانبها المختلفة، والمجالات العديدة التي تشملها".