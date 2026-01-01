شهداء وجرحى باستهداف طائرات الاحتلال حواجز أمنية للشرطة في قطاع غزة

غزة/سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ١٤١ في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد ثمانية من المواطنين واصابات في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد فجر اليوم ثلاثة مواطنين جراء استهداف نقطة للشرطة على مفترق المسلخ بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وهم:خالد الزيان ، حسن حامد و علي أبو شمالة

كما أعلنت الداخلية بغزة استشهاد احد كوادرها وإصابة آخر بجراح خطيرة اثر استهداف حاجز امني وسط قطاع غزة وهو علاء شاكر جودة.

وكان خمسة مواطنين استشهدوا نها الخميس في سلسلة خروقات اسرائيلية لملف وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وارتقى شهيدان ومصابون جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب متنزه المحطة بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة وهما محمد فارس إبراهيم أبو جبل وعلي فضل علي البرديني

واستشهد المواطن حسن عبد الرحمن حسن اللحام بنيران قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة قيزان رشوان جنوب خان يونس.

وأعلن مشفى ناصر استشهاد المواطن أحمد يحيى أحمد رصرص متأثر بجراح اصيب بها قبل شهر ونصف بمواصي خان يونس

وتمكنت فرق الإسعاف من انتشال رفات سيدة مجهولة الهوية/ الربوات الغريية خان يونس

الاحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: ٦١٨ اضافة إلى

١٦٦٣ مصاب وإجمالي حالات الانتشال: ٧٣٢ شهيد.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧٢٠٨٢ شهيد و ١٧١٧٦١ مصاب.