أسطول بحري جديد إلى غزة: 200 سفينة في الطريق إلى القطاع في إبريل المقبل

وكالات / سما/

أطلق نشطاء مؤيدون للفلسطينيين، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، حملة لإنشاء أسطول بحري جديد لقطاع غزة.

ومن المتوقع أن تغادر الأسطول في 12 أبريل من عدة موانئ في إسبانيا وإيطاليا وتونس، بهدف معلن هو كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وتقديم المساعدات.

وذكرت صحيفة "العربي الجديد" أن أكثر من 200 سفينة ستشارك في الأسطول، بدعم من جمعية "مافي مرمرة" للحرية والتضامن ومؤسسة İHH التركية، وهي المؤسسة الإنسانية لحماية الحريات وحقوق الإنسان والمعونة.

وصرح بولنت يلدريم، رئيس مؤسسة İHH، للصحيفة بأن السفن التي ستشارك في الأسطول سيتم شراؤها باستخدام الأموال المتبرع بها، ومن المخطط وصول عدد كبير من السفن لجعل من الصعب على إسرائيل منعها من الوصول إلى ساحل غزة.

وقال إن الأسطول سيشارك فيه آلاف الأشخاص من 150 دولة، وستكون مهمته تقديم المساعدات، وجلب الكوادر الطبية والمعلمين وفرق بناء البنية التحتية والبيئية والمحامين ومحققي جرائم الحرب.

في أكتوبر من العام الماضي، استولت البحرية الإسرائيلية على سفن من أسطول "تحالف الحرية" الذي كان يحاول كسر الحصار المفروض على قطاع غزة. وقد اعتُقل المشاركون الـ 150 في الأسطول دون مقاومة، ونُقلوا إلى ميناء أشدود لمزيد من الاستجواب تمهيداً لترحيلهم من إسرائيل.