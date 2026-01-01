  1. الرئيسية
عراقجي: أفضل جولة محادثات حتى الآن…

الخميس 26 فبراير 2026 10:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

قال وزير الخارجية الايراني مساء الخميس إن جولة المحادثات في جنيف كانت واحدة من أخطر وأطول جولات المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران.

في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي بعد انتهاء المحادثات، صرّح عباس عراقجي بأن جولة جنيف كانت من أهم وأطول جولات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وأضاف أن هناك "مناقشات جادة حول رفع العقوبات والملف النووي". وتوقع عراقجي عقد جولة أخرى في غضون أقل من أسبوع.

وأفاد مصدر أمريكي بأن "المحادثات في جنيف كانت إيجابية". وأضاف: "هناك تفاصيل اتضحت أكثر في الجولة الثانية من المحادثات، والخطة الحالية هي عقد جولة محادثات أخرى يوم الأربعاء المقبل في فيينا على المستوى الفني، دون حضور ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وعباس عراقجي".

وأكد المصدر أن الأمريكيين "يواصلون العمل للتوصل إلى اتفاق".

