استشهاد 3 فلسطينيين واصابة 4 آخرين في قصف مسيرة إسرائيلية في حي التفاح شرقي غزة

الخميس 26 فبراير 2026 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد 3 فلسطينيين واصابة 4 آخرين في قصف مسيرة إسرائيلية في حي التفاح شرقي غزة



غزة /سما/

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 4 آخرون، الخميس، جراء غارات شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة.
يأتي ذلك في إطار الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وبحسب مصادر طبية للأناضول، أسفرت الاستهدافات الإسرائيلية، الخميس، عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين في مناطق مختلفة من القطاع.
وفي أحدث التطورات، قتل فلسطيني، شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، إثر استهدافه بطائرة مسيرة إسرائيلية.
وقبل ذلك بساعات، استشهد فلسطينيان وأصيب 4 آخرون جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة مدنيين داخل منتزه عام في حي التفاح شرقي مدينة غزة شمالي القطاع.

وادعى في بيان، أن قواتٍ تابعة للواء غولاني العاملة في جنوب قطاع غزة، رصدت في وقتٍ سابق اليوم، “مسلحا” اجتاز الخط الأصفر واقترب منها، ما دفعها إلى “تحيّيده بهدف إزالة التهديد”.



