طهران : ايران ترفض الشروط الأمريكية المتعلقة بوقف التخصيب للأبد وتفكيك المنشآت النووية

وكالات - سما-

رفض مسؤول إيراني رفيع المستوى المطالب الأمريكية في المحادثات، قائلاً: "نرفض رفضاً قاطعاً تفكيك المنشآت النووية، وتسليم مخزونات اليورانيوم، ومبدأ انعدام التخصيب نهائياً.

وقال "قدمنا اقتراحنا خفض مخزونات اليورانيوم إلى مستويات تخصيب منخفضة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

واضاف المسؤول إيراني: مقترحنا يتضمن جانبا من تحقيق المصالح المشتركة خاصة في البعد الاقتصادي.

وقال ان"مقترحنا في مفاوضات جنيف يركز أساسا على رفع العقوبات والتعامل مع القلق الأمريكي".

وتابع "مقترحنا للحل يتضمن مسارات فنية وعملية ومعطيات تثبت أننا لا نريد سلاحا نوويا".