بعد 3 ساعات من المفاوضات في جنيف ..واشنطن ايران بالتخصيب الصفري وتفكيك المواقع النووية ..

وكالات - سما-

ذكرت "أكسيوس" أن المفاوضين الأميركيين والإيرانيين اجتمعوا لمدة 3 ساعات، في وقت يترقب فيه الطرفان قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن مسار المحادثات.

وبحسب الموقع، جرت المحادثات بصيغتين، الأولى غير مباشرة عبر وزير الخارجية العماني الذي تولى نقل الرسائل بين الجانبين، والثانية مباشرة بين المفاوضين الأميركيين والإيرانيين.

وأشارت "أكسيوس" إلى أن الإيرانيين قدّموا مسودة مقترحهم حول الاتفاق النووي، لافتة إلى أن من أبرز المطالب الأميركية أن تتخلى إيران عن مخزونها من اليورانيوم المخصب البالغ "10 آلاف كلغ".

وفي المقابل، قالت "أكسيوس" إن الولايات المتحدة أبدت استعداداً لـ"مرونة" حيال مطلب إيران بحقها في تخصيب اليورانيوم، شرط أن تثبت طهران "عدم وجود أي سبيل لامتلاك قنبلة نووية

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية اليوم أن من المقرر أن يقدم ممثلو الولايات المتحدة لنظرائهم الإيرانيين مطالب صارمة، تشمل وقف تخصيب اليورانيوم تمامًا، وتفكيك المواقع النووية في فوردو وناتانز وأصفهان، فضلًا عن نقل ما تبقى من اليورانيوم إلى الولايات المتحدة.

إضافةً إلى ذلك، تسعى الولايات المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق دائم، وتقدم عرضًا ضئيلًا جدًا فيما يتعلق بتخفيف العقوبات.

في المقابل، تسعى إيران إلى مواصلة تخصيب اليورانيوم، وترغب في تخفيف كبير للعقوبات المفروضة عليها. وتصر إيران على حقها في تخصيب اليورانيوم، وهي مستعدة لخفض معدل التخصيب إلى 1.5%، أو تعليق التخصيب لعدة سنوات، أو نقله إلى تحالف إيراني عربي مقره إيران.