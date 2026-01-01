  1. الرئيسية
قناة عبرية : حماس تعيّن "علي العامودي" رئيساً لها في غزة خلفاً للسنوار والحركة تنفي ..

الخميس 26 فبراير 2026 02:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية : حماس تعيّن "علي العامودي" رئيساً لها في غزة خلفاً للسنوار والحركة تنفي ..



وكالات / سما/

عينت حماس علي العامودي  رئيسًا للحركة في قطاع غزة بدلًا من يحيى السنوار، بحسب ما أفادت مصادر إعلامية وصحفية لـ "i24NEWS" العبرية.

ووفقًا للمصادر، فمنذ بدء وقف إطلاق النار في القطاع، تمر حماس بعملية إعادة تأهيل وتنظيم من جديد، وفي إطار ذلك تم تعيين العمودي، أحد أبرز المقربين من السنوار، ليرأس التنظيم في الميدان.

يأتي ذلك في الوقت الذي يوجد فيه خليل الحية، الذي يعمل كزعيم حماس الفعلي، خارج البلاد.

وأفادت مصادر من داخل غزة، بأن علي العامودي هو حاليًا الحاكم الفعلي ومسؤول حركة حماس في القطاع، إذ يدير الساحة بشكل كامل بعد اغتيال يحيى السنوار وشقيقه محمد.

ومن تسجيلات حصرية وصلت إلى القناة العبرية، يتبين أن الحديث يدور عن شخصية قوية جدًا في القيادة العسكرية لحماس.

ويدير العامودي الساحة لسببين رئيسيين: الأول هو غياب القيادة السياسية في القطاع، حيث إن إسرائيل قضت على جميع القيادات السياسية العليا في غزة.

أما السبب الثاني فهو أن العامودي كان الأكثر قربًا من السنوار، فهو يفهم طريقة تفكيره وخططه، وكان يعمل كذراعه اليمنى، وكواحد من صناع القرار الرئيسيين.

ورغم التقارير حول تزايد قوة العامودي، ينفي كبار مسؤولي حماس – بمن فيهم المتحدث إبراهيم المدهون – تعيينه، ويزعمون أنه نائب خليل الحية.

ويبدو أن تعيين العامودي من قبل الجناح العسكري يهدف إلى تعزيز صفوف التنظيم في مواجهة القيادة في الخارج، مع تنسيق وثيق مع قيادة الجناح العسكري "عز الدين الحداد" للحفاظ على تماسك الحركة. 

