تضييق متصاعد بحق معتقلي غزة في سجني الرملة والنقب

القدس المحتلة / سما /

أفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن معتقلي قطاع غزة في كل من سجن الرملة وسجن النقب يواجهون ظروفا اعتقالية قاسية، إذ تتفاقم مع استمرار الإجراءات المشددة وسياسات التضييق داخل الأقسام.

وأوضح المكتب في بيان له، الخميس، أن إدارة السجون تواصل تهديد الأسرى في حال كشفهم ما يجري خلال الزيارات، في وقت يبقي فيه بعضهم معصوبي الأعين لساعات طويلة يوميا، باستثناء فترات الاستحمام و"الفورة".

كما يشتكي الأسرى من غياب ساعة داخل الأقسام، ما يحرمهم من معرفة مواعيد السحور والإفطار خلال شهر رمضان.

وفي سجن النقب، أشار المكتب إلى تزايد الإهمال الطبي وقلة كميات الطعام وتراجع مستوى المعيشة، إلى جانب استمرار سياسة الاعتقال الإداري وتجديدها دون سقف زمني واضح.

وبين أن عددا من الأسرى يعانون أوضاعا صحية مقلقة نتيجة ضعف الرعاية الطبية، إذ يواجه بعضهم التهابات ومشكلات صحية من دون تلقي علاج كاف، فيما يعاني آخرون أمراضا جلدية تحتاج إلى متابعة عاجلة.

كما أظهرت الزيارات انخفاضا ملحوظا في أوزان عدد من الأسرى، ما يعكس نقصا واضحا في التغذية، فضلا عن إدخال مواد تنظيف بكميات محدودة لا تكفي في ظل الاكتظاظ داخل الغرف.

ولفت المكتب إلى أن إدارة السجن عدلت مواعيد تقديم الطعام خلال رمضان، غير أن الكميات بقيت محدودة، ما جعل التغيير شكليا يقتصر على التوقيت دون تحسن فعلي في النوعية أو الكمية.

وأضاف أن "الفورة" لا تمنح بانتظام في بعض الأقسام، وأحيانا تكون لفترات قصيرة، بالتوازي مع تجديد أوامر الاعتقال الإداري بحق عدد من الأسرى مؤخرًا.

ورغم صعوبة الظروف، أكد المكتب أن الأسرى يحافظون على معنوياتهم ويستثمرون شهر رمضان في العبادة والصلوات، محملا إدارات السجون المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، وداعيا المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التحرك العاجل لمتابعة أوضاعهم والعمل على تحسين ظروف احتجازهم والإفراج عن المرضى وكبار السن والمعتقلين إداريا.