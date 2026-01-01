  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تضييق متصاعد بحق معتقلي غزة في سجني الرملة والنقب

الخميس 26 فبراير 2026 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
تضييق متصاعد بحق معتقلي غزة في سجني الرملة والنقب



القدس المحتلة / سما /

أفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن معتقلي قطاع غزة في كل من سجن الرملة وسجن النقب يواجهون ظروفا اعتقالية قاسية، إذ تتفاقم مع استمرار الإجراءات المشددة وسياسات التضييق داخل الأقسام.

وأوضح المكتب في بيان له، الخميس، أن إدارة السجون تواصل تهديد الأسرى في حال كشفهم ما يجري خلال الزيارات، في وقت يبقي فيه بعضهم معصوبي الأعين لساعات طويلة يوميا، باستثناء فترات الاستحمام و"الفورة".

كما يشتكي الأسرى من غياب ساعة داخل الأقسام، ما يحرمهم من معرفة مواعيد السحور والإفطار خلال شهر رمضان.

وفي سجن النقب، أشار المكتب إلى تزايد الإهمال الطبي وقلة كميات الطعام وتراجع مستوى المعيشة، إلى جانب استمرار سياسة الاعتقال الإداري وتجديدها دون سقف زمني واضح.

وبين أن عددا من الأسرى يعانون أوضاعا صحية مقلقة نتيجة ضعف الرعاية الطبية، إذ يواجه بعضهم التهابات ومشكلات صحية من دون تلقي علاج كاف، فيما يعاني آخرون أمراضا جلدية تحتاج إلى متابعة عاجلة.

كما أظهرت الزيارات انخفاضا ملحوظا في أوزان عدد من الأسرى، ما يعكس نقصا واضحا في التغذية، فضلا عن إدخال مواد تنظيف بكميات محدودة لا تكفي في ظل الاكتظاظ داخل الغرف.

ولفت المكتب إلى أن إدارة السجن عدلت مواعيد تقديم الطعام خلال رمضان، غير أن الكميات بقيت محدودة، ما جعل التغيير شكليا يقتصر على التوقيت دون تحسن فعلي في النوعية أو الكمية.

وأضاف أن "الفورة" لا تمنح بانتظام في بعض الأقسام، وأحيانا تكون لفترات قصيرة، بالتوازي مع تجديد أوامر الاعتقال الإداري بحق عدد من الأسرى مؤخرًا.

ورغم صعوبة الظروف، أكد المكتب أن الأسرى يحافظون على معنوياتهم ويستثمرون شهر رمضان في العبادة والصلوات، محملا إدارات السجون المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، وداعيا المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التحرك العاجل لمتابعة أوضاعهم والعمل على تحسين ظروف احتجازهم والإفراج عن المرضى وكبار السن والمعتقلين إداريا.

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام العبري : اسرائيل تخشى “غدر” ترامب بشأن حرب إيران وترسم ملامح أخطر السيناريوهات القادمة..

مصادر غربية تكشف عن بنود الاتفاق الذي تعرضه إيران على الولايات المتحدة

ملفات “ابستين” تعود من جديد.. اتهامات للإدارة الأمريكية بالتستر على ارتكاب ترامب اعتداء جنسي على قاصر

قانون إسرائيلي يحظر توظيف خريجي الجامعات الفلسطينية في سلك التعليم

ولدت في اليوم الذي اعترفت الهند فيه باسرائيل ..مودي في الكنيست: الهند تقف إلى جانب الدولة العبرية وندعم "نهج عدم التسامح مع الإرهاب"

استطلاع: نصف الإسرائيليين يؤيدون شن هجوم منفرد على إيران دون موافقة أمريكا

مفاجأة.. وثائق مسربة تكشف جانبا سريا من حياة المجرم الجنسي إبستين..

الأخبار الرئيسية

G

سيناريوهات مخفية عن الإسرائيليين إزاء عدوان محتمل على إيران

ملفات “ابستين” تعود من جديد.. اتهامات للإدارة الأمريكية بالتستر على ارتكاب ترامب اعتداء جنسي على قاصر

ضغوط إسرائيلية تدفع مندوب فسطين لسحب ترشّحه لرئاسة الجمعية العامة

البنتاغون يرصد "محاولات إيرانية" لتصنيع قنبلة نووية..

"ذا تايمز" : إيران تجهز "خليفة خامنئي" وتستعد لـ"القتال بأي ثمن"