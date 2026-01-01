ارتفاع أسعار الذهب والنفط وانخفاض الدولار عالميا

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بدعم انخفاض الدولار وزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.
وبحسب وكالة " بلومبيرغ" الإخبارية،ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 5183.85 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسلم نيسان 0.5 بالمئة إلى 5200.5 دولار.
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 88.84 دولار للأوقية بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء.
وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2274.16 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1770.05 دولار، وبلغ كلا المعدنين في الجلسة السابقة أعلى مستوياتهما في ثلاثة أسابيع.
وبشأن أسعار النفط، اقتربت من أعلى مستوياتها في سبعة أشهر، غير أن زيادة مخزونات الخام الأميركية حدت من المكاسب.
وسجلت عقود برنت الآجلة 71.12 دولار للبرميل بارتفاع 27 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 23 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 65.65 دولار.