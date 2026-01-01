ارتفاع أسعار الذهب والنفط وانخفاض الدولار عالميا

رام الله/سما/

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بدعم انخفاض الدولار وزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وبحسب وكالة " بلومبيرغ" الإخبارية،ارتفع الذهب ⁠في المعاملات الفورية 0.3 ​بالمئة إلى 5183.85 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسلم نيسان 0.5 بالمئة إلى 5200.5 دولار.

بالنسبة ‌للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية ​0.6 بالمئة إلى 88.84 دولار للأوقية بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع ​يوم الأربعاء.

وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية ⁠0.5 بالمئة إلى ​2274.16 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1770.05 دولار، وبلغ كلا المعدنين في الجلسة السابقة أعلى مستوياتهما في ثلاثة أسابيع.

وبشأن أسعار النفط، اقتربت ⁠من أعلى مستوياتها في سبعة أشهر، غير أن زيادة مخزونات ⁠الخام الأميركية حدت من المكاسب.

وسجلت عقود ​برنت الآجلة 71.12 دولار للبرميل بارتفاع 27 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة، ​وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 23 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 65.65 دولار.